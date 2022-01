Przenoszenie danych WhatsApp z Androida na iOS coraz bliżej!

W lipcu ubiegłego roku pisaliśmy, że po latach prósb użytkowników, do WhatsAppa zawita w końcu funkcja umożliwiająca przeniesienie historii rozmów między dwoma systemami: Android i iOS. I choć oficjalnie do komunikatora zawitała ona we wrześniu, chyba nie do końca jest tym, czego oczekiwali użytkownicy. Na tamten moment przenoszenie historii między iPhonem, a smartfonami z Androidem działało, ale tylko z urządzeniami Samsunga i to tylko w jedną stronę: z iOS na Androida. By pomyślnie przenieść rozmowy, oba telefony trzeba połączyć kablem USB-C do Lightning, co pozwala na wgranie kopii zapasowej rozmów i multimediów przeniesionych z iPhone'a.

Kilka miesięcy później pojawiła się możliwość korzystania z komunikatora na kilku urządzeniach jednocześnie: np. na komputerze. Bez konieczności posiadania przy sobie smartfona z aktywnym połączeniem internetowym. Doganianie konkurencji, choć mocno spóźnione, z pewnością spotkało się z dobrym odbiorem ze strony użytkowników. Jednak i tu są pewne ograniczenia. W szczególności, jeśli posiadacie iPhone'a. Czyszczenie lub usuwanie czatów na urządzeniach pomocniczych nie działa jeśli głównym urządzeniem jest właśnie smartfon Apple.

Przenoszenie danych z WhatsApp między Androidem a iPhonem coraz bliżej

Przenoszenie historii czatów między iPhonem a Androidem (w obie strony) na WhatsAppie to wciąż temat trudny i najwyraźniej bardzo skomplikowany. Wszystko jednak wskazuje, że w najbliższej przyszłości to się zmieni. Choć o idealnym rozwiązaniu nie będzie mowy. By móc przenieść historię czatów ze smartfona z Androidem na iPhone'a, będzie potrzebna dodatkowa aplikacja - Przenieś do iOS dostępna w Google Play. To oficjalne narzędzie od Apple pozwalające na łatwą migrację danych między systemami. A kiedy będzie można z tego skorzystać? Jeszcze nie wiadomo, ale fakt, że wzmianki o takim rozwiązaniu pojawiają się w aplikacji w wersji beta sugerują, że prace są na ukończeniu.

Ekipa pracująca nad komunikatorem planuje też rozszerzenie możliwości przenoszenia danych z iOS na Androida dla większej grupy smartfonów. Już teraz mogą z niego korzystać posiadacze urządzeń Samsunga oraz telefonów Google Pixel. Niedługo z funkcji skorzystają osoby ze sprzętem działającym pod kontrolą Androida 12.