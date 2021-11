Wiadomości Google dogadają się z iMessage. Przynajmniej w kwestii reakcji

Na co dzień do rozmawiania ze znajomymi korzystam z Telegrama, ale nie mam też problemu wysyłać wiadomości z iMessage. Choć nie mam grupowych rozmów z użytkownikami smartfonów z Androidem, tak nowa funkcja w Wiadomościach Google sprawiłaby,

Pamiętacie jeszcze tradycyjne SMS-y? Wiadomości tekstowe z ograniczoną liczbą znaków, która licznik zapełniała znacznie szybciej, gdy używane były polskie znaki. Choć wciąż to jedna z najpopularniejszych form przekazywania wiadomości, kwestią czasu pozostaje jej przejście do historii. Tym bardziej, że zarówno Apple jak i Google stawiają na nieco inne rozwiązania. iMessage to komunikator pozwalający na komunikację między urządzeniami Apple, RCS (Rich Communication Services), z którego korzysta Google, stawia na funkcje czatu pozwalające wysyłać wiadomości przez mobilną transmisję danych i Wi-Fi, a także udostępniać pliki i zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. RCS oferować może zarówno dostawca usług RCS (na przykład operator komórkowy), jak i firma Jibe Mobile zależna od Google.

I choć komunikacja między użytkownikami iOS i Android jest możliwa, tak przy grupowych rozmowach, gdzie współrozmówcy korzystają z różnych systemów, szybko wkrada się chaos. W szczególności gdy w ruch idą dodatkowe funkcje oferowane przez Apple i Google, które między sobą nie są kompatybilne.

Czytelniejsze reakcje w grupowych rozmowach w Wiadomościach Google

Tak jest w przypadku reakcji wysłanych np. z iPhone'a. Android ich nie rozpoznaje. Po przytrzymaniu palcem na dymek wiadomości można na nią zareagować kilkoma animowanymi ikonami. Serduszkiem, kciukiem w górę, w dół, śmiechem, wykrzyknikiem lub znakiem zapytania. O ile przy rozmowie z innymi użytkownikami iMessage nie jest to żaden problem - ci widzą na dymku odpowiednią ikonę, tak posiadacze smartfonów z Androidem dostają dodatkowe powiadomienie z informacją o reakcji w formie tekstowej.

Jak informują redaktorzy serwisu 9to5Google, w nowej wersji aplikacji Wiadomości od Google ma się to zmienić. Znaleźli wzmianki w kodzie sugerujące, że w najbliższej przyszłości będzie ona w stanie automatycznie rozpoznać dodawane przez użytkowników iPhone'ów reakcje. Zamienie je na te, które są dostępne na Androidzie lub dopasuje do innych, dostępnych w systemie, emoji. Bez zbędnego zaśmiecania okna czatu czy tekstowych informacji o reakcjach.

A co jeszcze nowego pojawi się w komunikatorze Wiadomości od Google? Aplikacja będzie podopowiadać o zbliżających się urodzinach rozmówców (o ile ich daty urodzin są zapisane w Kontaktach). W dniu ich święta pojawi się specjalny baner z animowanym tortem, który będzie przypominał, by nie zapomnieć złożyć życzenia. Google testuje też nowy sposób informowania o nieodczytanych wiadomościach. Te mają być sygnalizowane niebieską kropką pojawiającą się obok godziny nadejścia wiadomości w głównym oknie aplikacji.