Nowa funkcja WhatsAppa sprawi, że będziesz na nim mniej pisał

WhatsApp od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych komunikatorów w Europie. I choć w Polsce na pierwszym miejscu od lat jest Messenger — to trudno odmówić innej propozycji należącej do Facebooka sławy. Z niedowierzaniem przyglądam się jak, mogłoby się wydawać, podstawowe funkcje od dawna znane w innych aplikacjach trafiają nareszcie do WhatsAppa — ale lepiej późno, niż wcale. Skoro już można w wygodny sposób korzystać z komunikatora na kilku urządzeniach jednocześnie, to czas ruszyć dalej i zaserwować kolejne usprawnienie, które sprawi, że będzie się z niego korzystać jeszcze wygodniej. Tym usprawnieniem są... reakcje!

Niebawem WhatsApp doczeka się opcji reakcji na wiadomości

Serduszka, uśmiechy i kilka innych podstawowych reakcji od dawna są w arsenale konkurencyjnych komunikatorów. Jak informuje niezawodny w kwestiach nowości dla komunikatorów serwis WABetainfo, wkrótce analogiczna funkcja dotrze także do WhatsAppa.

Na tę chwilę mowa o wczesnej fazie, w której beta testerzy platformy otrzymali pierwsze powiadomienia o nadchodzących reakcjach. Prawdopodobnie nowe funkcje zostaną oddane do ich dyspozycji w ciągu najbliższych kilku tygodni, a czy i kiedy trafią do wszystkich? Cóż, tutaj pewnie jeszcze długa droga - ale mam nadzieję, że w tak naprawdę wszystko jest tylko kwestią czasu.

Nie będzie to żadna rewolucja w samym komunikatorze - i prawda jest taka, że jest dużo znacznie bardziej naglących braków. Ale jeżeli to są projekty na boku, to miło, że obierają taką formę. Zawsze to wygodniejsze obcowanie z komunikatorem - a przede wszystkim szybsze!