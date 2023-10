LEGO to nie tylko budowanie. Oto najlepsze gry z kultowymi klockami w roli głównej.

Kontynuujemy eksplorację świata gier video zbudowanych z wirtualnych klocków LEGO. Ten artykuł to kolejna porcja unikalnych tytułów, reprezentujących najróżniejsze światy. W tych uniwersach nie zabraknie emocji, humoru i niesamowitych przygód. I choć gry LEGO powstają głównie dla dzieci to również dorośli znajdą tu coś dla siebie!

Najlepsze gry LEGO. W które gry z serii LEGO warto zagrać?

Minęło już sporo czasu, odkąd ostatnio zaglądaliśmy do świata gier LEGO. Wówczas w naszym rankingu pojawiły się takie pozycje jak LEGO City: Undercover, LEGO Harry Potter, czy LEGO Indiana Jones. Ten świat wydaje się jednak nie kończyć. Na konsolach i komputerach pojawiło się znacznie więcej tytułów. I właśnie dlatego, dziś skupimy się na kolejnych perełkach serii LEGO, które zasługują na uwagę każdego miłośnika gier i kultowych klocków.

Bez względu na to, jakie tematy was inspirują, gry z serii LEGO zawsze oferują coś wyjątkowego. Przygotujcie się na kolejną dawkę kreatywnej rozrywki, bo dziś przyjrzymy się kilku kolejnym wartościowym tytułom.

Różnorodność uniwersów LEGO

W świecie gier LEGO znajdziemy uniwersa oparte na wielu popularnych filmach i książkach, które na zawsze zapisały się w popkulturze. Od przygód w odległej galaktyce (Star Wars) przez magiczny świat Harry'ego Pottera, aż po superbohaterów z Marvela. Każda z tych opowieści została przetworzona w charakterystyczny, klockowy sposób. Nie sposób pominąć też produkcji, które wciągają nas w oryginalne historie, np. przygody detektywa w LEGO City.

Czym cechuje się atrakcyjność tych uniwersów? Odpowiedź jest prosta – wierne oddanie detali i charakterystycznych cech każdego z nich. Gdy przenosimy się do świata LEGO Władcy Pierścieni, możemy ponownie przeżyć epickie momenty z trylogii filmowej, odkrywając klockowe wcielenia znanych postaci i legendarnych miejsc. Z kolei w LEGO Marvel Super Heroes możemy wcielić się w role superbohaterów i walczyć ze złem. Dla dzieciaków to naprawdę fantastyczna rozrywka.

Bogactwo tematyczne gier LEGO to także zaskakujące połączenia, jakie można znaleźć w LEGO Dimensions. Ta gra przekracza granice różnych światów popkultury, łącząc postaci i elementy z różnych uniwersów, tworząc jedyny w swoim rodzaju miks przygód. To przykład tego, jak seria LEGO potrafi zaskoczyć i wyjść poza schematy.

Najciekawsze gry LEGO

W poprzednim artykule poświęconym najlepszym grom LEGO wyróżniliśmy następujące tytuły:

LEGO Władca Pierścieni

LEGO Piraci z Karaibów

LEGO Marvel Super Heroes

LEGO Indiana Jones

LEGO Harry Potter

LEGO Gwiezdne Wojny

LEGO City: Undercover

LEGO Batman

Pora odkryć kolejne perełki, które skradły serca graczy dzięki swojej oryginalności i wciągającej rozgrywce.

LEGO Star Wars: The Complete Saga

Wszystkie pasjonujące epizody kosmicznej sagi Star Wars ożywają w niezwykłym klockowym wydaniu w grze "LEGO Star Wars: The Complete Saga". Niezależnie od tego, czy jesteś fanem klasycznej trylogii, czy też bardziej skłaniasz się ku nowszym produkcjom, w tej grze znajdziesz coś dla siebie. Przejmujemy kontrolę nad naszymi ulubionymi postaciami, przemierzając wraz z nimi kosmiczne przestrzenie, ścigając się w pojazdach i statkach, a także korzystając z unikalnych umiejętności bohaterów. Co sprawia, że ta gra jest tak wyjątkowa? To nie tylko niesamowita dbałość o szczegóły, oddanie charakterystycznego humoru serii, ale także umiejętność przeniesienia epickich momentów filmowych do świata klocków.

LEGO Jurassic World

Podejmując się wyzwania przeniesienia znanych i uwielbianych filmów z serii Jurassic Park oraz Jurassic World na klockowe plansze, twórcy stworzyli "LEGO Jurassic World" – grę, która pozwala nam poczuć dreszcz emocji towarzyszący obcowaniu z dinozaurami. Eksplorując parki, które znane są z filmów, oraz tropiąc ogromne stworzenia, możemy odkryć tajemnice, które kryją się w klockowych wersjach niezapomnianych miejsc. Możliwość kolekcjonowania różnorodnych gatunków dinozaurów, wchodzenia w interakcje z nimi i odgrywania scen z filmów to tylko niektóre z elementów, które sprawiają, że ta gra jest tak atrakcyjna.

LEGO Ninjago Movie Videogame

Wciel się w rolę młodego ninja i przyłącz się do walki przeciwko złowrogim siłom w grze "LEGO Ninjago Movie Videogame", bazującej na filmie pełnometrażowym. Gra przenosi nas do magicznego świata NINJAGO City i pozwala na doświadczenie przygód, które nie tylko zapewniają rozrywkę, ale i uczą młodych ludzi pozytywnych wartości. Twórcy zachowali charakterystyczny styl walki ninja, dynamikę i humor, które wyróżniają tę serię. Możliwość wcielenia się w jednego z bohaterów, trenowania, szlifowania umiejętności, a także prowadzenia ekscytujących walk przekładają się na unikalność tej gry.

LEGO Marvel Super Heroes 2

"LEGO Marvel Super Heroes 2" to kontynuacja popularnej gry LEGO z superbohaterami Marvela, której głównym wyróżnikiem jest ogromny wybór postaci. Możemy tu stanąć po stronie Iron Mana, Spider-Mana, czy nawet Kaczora Howarda, łącząc siły, by stawić czoła Kangowi Zdobywcy. To nie tylko szansa na ponowne spotkanie z ulubionymi superbohaterami i czarnymi charakterami, ale i sposób na odkrycie klockowych wersji znanych nam lokacji. Unikalność gry to również tworzenie własnych superbohaterów, eksplorowanie otwartego świata i uczestnictwo w epickich bitwach.

LEGO The Incredibles

"LEGO The Incredibles" przenosi nas w świat filmów z serii Iniemamocni, dając szansę na wcielenie się w superbohaterów z niezwykłymi umiejętnościami. Nie tylko możemy cieszyć się odgrywaniem kluczowych scen z filmów, ale także eksplorować otwarty świat, który kryje wiele tajnych misji. Gra skupia się na współpracy postaci, co pozwala na wykorzystanie unikalnych zdolności każdego członka rodziny Iniemamocnych. To właśnie te elementy sprawiają, że "LEGO The Incredibles" wyróżnia się w gąszczu klockowych przygód.

LEGO Dimensions

"LEGO Dimensions" to produkcja, która łamie granice pomiędzy różnymi światami popkultury, tworząc zaskakujący miks przygód. Wprowadzając koncepcję łączenia fizycznych figurek z grą video, zyskujemy możliwość łączenia postaci i światów w sposób, którego wcześniej nie oferował żaden tytuł od LEGO. Ta innowacyjność w połączeniu z kreatywnością przy tworzeniu uniwersów sprawia, że "LEGO Dimensions" jest jednym z najbardziej niekonwencjonalnych i wyjątkowych tytułów w serii LEGO.

LEGO Ninjago: Shadow of Ronin

Ten tytuł powstał z myślą o mobilnej rozrywce. Jest dostępny na Nintendo 3DS, PlayStation Vita oraz systemy iOS i Android. W grze "LEGO Ninjago: Shadow of Ronin" spotykamy się z wojownikami Ninjago, którzy stają do walki przeciwko złowrogiemu Roninowi. To oryginalna historia w magicznym świecie, w którym można odkrywać tajemnice, rozwijać umiejętności ninja i uczestniczyć w dynamicznych bitwach. Wiele postaci, rozbudowany system walki i fascynujące lokacje sprawiają, że gra ta jest niezwykłą przygodą dla fanów serii.

Gry LEGO to niekończący się festiwal dobrej zabawy

Różnorodność, kreatywność i bezpieczna rozrywka dla dzieci – te określenia doskonale oddają istotę serii gier LEGO. Wszystkie tytuły niosą ze sobą nie tylko ciekawą fabułę i unikalne elementy rozgrywki, ale także prawdziwą pasję twórców, którzy starają się oddać ducha każdego uniwersum. To, co sprawia, że gry LEGO są wyjątkowe, to ich zdolność do przekształcania skomplikowanych światów filmowych i literackich w przyjazne, wciągające i humorystyczne doświadczenia dla graczy w różnym wieku.