Co nowego zaoferuje nam Cities: Skylines 2? Premiera już niedługo!

Cities: Skylines 2 - Wszystko, co wiemy o grze przed premierą

Cities: Skylines 2 to kontynuacja jednej z najciekawszych gier polegających na budowaniu miast. Zapowiedziano ją w marcu 2023 roku, a premiera zbliża się wielkimi krokami. Colossal Order co jakiś czas dzielą się z nami nowinkami na temat tego tytułu. Jesteście ciekawi, co ma do zaoferowania kontynuacja Cities: Skylines? Oto przegląd wszystkich informacji na temat drugiej części gry – od daty premiery po szczegóły związane z rozgrywką.

Data premiery Cities: Skylines 2

Data premiery Cities: Skylines 2 została ustalona na 24 października 2023 roku. Ogłoszono ją w czerwcu podczas Summer Game Fest. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już tej jesieni będziemy mogli rozpocząć budowę nowych wirtualnych miast.

Na jakich platformach można zagrać w Cities: Skylines 2?

Gra Cities: Skylines 2 będzie dostępna na PC, PS5, Xbox Series X i Xbox Series S. To jednak nie koniec dobrych wieści. Subskrybenci Xbox Game Pass będą mogli zagrać w ten tytuł w ramach swojego abonamentu. A co najważniejsze, będzie to możliwe już w dniu premiery.

Cities: Skylines 2: Bonusy dostępne w preorderze

Dla tych, którzy zdecydują się na przedpremierowy zakup Cities: Skylines 2, przygotowano specjalne bonusy. To m.in. dostęp do dziewięciu unikalnych budynków, które są replikami słynnych zabytków z całego świata. Lista obejmuje: London Eye, Notre Dame, National Gallery, Grand Hotel, Botanical Garden, Näsinneula, Xi'an Bell Tower, Sungnye oraz japoński National Diet. Dodatkowy bonus to mapa oparta na Tampere w Finlandii – to tam znajduje się siedziba dewelopera stojącego za grą, czyli Colossal Order.

Co nowego w Cities: Skylines 2?

Rozgrywka w Cities: Skylines 2 ma być znacząco ulepszona, w porównaniu do pierwszej części gry. Tytuł jest opisywany jako "najbardziej realistyczny symulator budowy miasta — kiedykolwiek".

Jeszcze większe mapy

O znacząco rozszerzonych możliwościach rozbudowy miasta świadczy dostępna ilość obszarów, które można będzie wykupić. W "jedynce" było ich 9. Teraz wartość ta wzrosła aż do 150. W "dwójce" będziemy budować na mapie pięć razy większej niż wcześniej. Ma ona rozmiar aż 159 km2, co oznacza, że odpowiada powierzchni Liechtensteinu! Ponadto zyskamy też możliwość budowy na większych wysokościach.

Pogoda i kataklizmy

W sequelu zostaną też odświeżone pory roku i to, w jaki sposób się zmieniają. Gracze będą też mogli doświadczać cykli dnia i nocy oraz okresów pogodowych specyficznych dla wybranych części świata. Pojawią się również nowe zjawiska pogodowe, takie jak gradobicie, tornada i pożary lasów, które wcześniej dostępne były tylko w formie DLC.

Transport i ekonomia

Kontynuacja gry pozwoli tworzyć pełnoprawne systemy transportu i ekonomii oraz zapewni większe możliwości modyfikowania aglomeracji, w tym tworzenie szlaków handlowych na granicach miast.

Gracze będą mogli śledzić życiową ścieżkę mieszkańca od dzieciństwa do starości, co sugeruje znacznie większą immersję symulacji w porównaniu do poprzedniej części.

AI w Cities: Skylines 2

Nowy, bardziej zaawansowany system ścieżek AI dodaje realizmu temu, jak obywatele będą poruszać się po mieście. Zmodyfikowano również system funkcjonowania dróg. Pojazdy mają teraz korzystać ze wszystkich pasów ruchu, zapobiegając niepotrzebnym korkom. Dostawcy towarów i mieszkańcy będą unikać ryzykownych manewrów. Z kolei kierowcy prowadzący pojazdami służb ratunkowych będą bardziej skłonni do przekraczania ograniczeń prędkości lub brawurowej jazdy.

Zwiastun Cities: Skylines 2

Colossal Order zaprezentowało kolejną odsłonę Cities: Skylines 2 podczas Paradox Announcement Show w ramach obchodów urodzin oryginalnej wersji gry:

Tryb Multiplayer w Cities: Skylines 2

Obecnie nie ma planów, aby w Cities: Skylines 2 pojawił się tryb wieloosobowy. W marcu Colossal Order opublikowało Q&A na swoim koncie X (dawniej Twitter). W odpowiedzi na pytanie o możliwość dodania trybu wieloosobowego deweloperzy odpowiedzieli:

"Dodanie wsparcia dla trybu wieloosobowego wymaga ogromnej ilości czasu i zasobów, które zabralibyśmy z budowy podstawowego doświadczenia gracza, jakie staramy się stworzyć".

Możemy więc chyba stwierdzić, że raczej nie doczekamy się multiplayera w Cities: Skylines 2.

Gra zapowiada się jako godny następca popularnego w swoim segmencie tytułu, oferując jeszcze więcej możliwości budowy i zarządzania miastem, a także bardziej zaawansowane aspekty symulacyjne. Premiera gry już niebawem. Na pewno postaramy się dać wam znać, gdy tylko tytuł trafi w nasze ręce!

Obrazy: Steam