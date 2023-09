HBO Max październik 2023 - nowości. Lista premier filmów i seriali

Nowe filmy HBO Max październik

Pierwsza połowa października upłynie pod znakiem filmów, których na HBO Max pojawi się kilkadziesiąt. Wśród nich m. in. "Wpuszczony w kanał", "Smerfy 2" i "Rybki z ferajny". Pojawią się także "Bystre kobiety", "Klara", a także "Plan 75". Ten nosi tytuł od opisywanego w filmie projektu rządowego realizowanego w Japonii w przyszłości, który zachęca osoby starsze do dobrowolnego zakończenia życia, aby pomóc społeczeństwu, które skupia coraz więcej osób w wieku senioralnym, znaleźć równowagę. Będzie też "Sound of Metal" - historia życia perkusisty heavymetalowego zafascynowanego dźwiękiem, który nagle musi stawić czoła przyszłości, w której cisza staje się dominującym elementem, a jego życie ulega całkowitej przemianie.

Dokumenty na HBO Max

Niezwykle obszerna lista dokumentów obejmuje bardzo szeroką tematykę. Nadchodzą programy poświęcone duchom oraz portalom do innych wymiarów. Nie zabraknie produkcji poświęconych egzorcyzmom czy UFO. Do tych ostatnich należy m. in. "Pod okiem kosmitów", czyli historia byłych wojskowych, którzy przerywają milczenie w kwestii tajemniczego tuszowania przez rząd informacji dotyczących UFO oraz potencjalnej inwazji obcych istot z odległej planety. Nadchodzi także dokument omawiający Michaela Jacksona i prywatną stronę jego życia.

Nowy serial na HBO Max. Zimowy monarcha

W przypadku seriali zapowiadana jest jedna premiera: Zimowy monarcha. To opowieść o Arturze, który mimo braku prawa do tronu stał się panem wojny. Akcja tej historii rozgrywa się w brutalnym świecie V wieku, długo przed zjednoczeniem Wielkiej Brytanii, gdzie frakcje i plemiona toczą nieustanne walki, a życie jest kruche. Twórcami tego serialu są brytyjscy scenarzyści Kate Brooke i Ed Whitmore. W ekipie reżyserów znalazł się m. in. Otto Bathurst, który wcześniej pracował przy "Peaky Blinders" i serialu HBO "Mroczne materie". Wedle zapowiedzi na platformie pojawią się dwa pierwsze odcinki, więc kolejne będą dodawane w następnych miesiącach.

Nowe filmy i seriale na HBO Max

Programy i seriale:

Zimowy monarcha (Winter King) - Były wojownik, obecnie mnich, opowiada historię Artura, który został panem wojny, pomimo braku prawa do tronu.

Filmy:

Pięć małych wilczków (Lullaby) - Amaia, która właśnie została mamą, postanawia wrócić na kilka tygodni do domu swoich rodziców na baskijskim wybrzeżu.

Gorący pościg (Hot pursuit) - Reese Witherspoon oraz Sofía Vergara w rolach nierozgarniętej policjantki i świadka koronnego, które muszą stawić czoła groźnym bandziorom.

Jagnię (Rustling) - 15-letni Hoss i jego młodszy brat pomagają ojcu zabić owcę na obiad, a następnie kłócą się o to, co zrobić z osieroconym jagnięciem.

Wielki George Foreman (Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight) - Oparta na faktach historia George'a Formana i niezwykłego powrotu do profesjonalnego sportu.

Ludzkie istoty (Fellow Creatures) - Kiedy tajemnicza nieznajoma zwraca się do Toma z niezwykłą ofertą, mężczyzna staje przed decyzją, która może zmienić jego życie.

Pani Pati (Miss Patti) - Pozornie dobroduszna sprzątaczka wykorzystuje anonimowość swojego stanowiska, aby wzmocnić swoją obecność w mediach społecznościowych.

W zastępstwie (Proxy) - Młoda surogatka musi zmierzyć się z trudną sytuacją, gdy para, dla której spodziewa się dziecka, wycofuje się z układu.

Poślizg (Sucking Diesel) - Po nieudanym napadzie właścicielka stacji benzynowej musi zdecydować czy chronić swojego idiotycznego pracownika, czy wydać go gangsterom.

(Sucking Diesel) - Po nieudanym napadzie właścicielka stacji benzynowej musi zdecydować czy chronić swojego idiotycznego pracownika, czy wydać go gangsterom. Medusa Deluxe - Śmierć uczestnika konkursu fryzjerskiego tworzy podziały w społeczności, której pasja do włosów graniczy z obsesją.

- Śmierć uczestnika konkursu fryzjerskiego tworzy podziały w społeczności, której pasja do włosów graniczy z obsesją. Yentl - Barbra Streisand w roli niezależnej kobiety, która zmuszona jest udawać mężczyznę, aby móc realizować swoją miłość do wiedzy.

Porwany: pies na gwiazdkę (Dognapped: Hound for the Holidays) - Asystentka influencerki i uroczy weterynarz łączą siły, aby przed Świętami Bożego Narodzenia odnaleźć zaginionego szczeniaka.

Orka (Orca) - Młoda Iranka stawia czoła przeciwnościom losu, aby ustanowić rekord świata w pływaniu wytrzymałościowym ze związanymi rękami.

- Młoda Iranka stawia czoła przeciwnościom losu, aby ustanowić rekord świata w pływaniu wytrzymałościowym ze związanymi rękami. Bystre kobiety (Bright Women) - Sprzątaczka Karine zaczyna przewodzić ruchowi pracowników w swojej firmie. Szybko jednak musi zmierzyć się z dylematem moralnym.

Bystre kobiety (Bright Women) - Sprzątaczka Karine zaczyna przewodzić ruchowi pracowników w swojej firmie. Szybko jednak musi zmierzyć się z dylematem moralnym.

Broken Flowers - Zatwardziały kawaler zostaje zmuszony do refleksji nad swoją przeszłością, gdy otrzymuje tajemniczy różowy list z informacją, że ma syna.

Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla (Confession of Felix Krull) - Felix Krull, przystojny mężczyzna o skromnym pochodzeniu, zalicza awans społeczny dzięki kontaktom nabytym jako pracownik windy w luksusowym hotelu.

Ona jest miłością (She is love) - Kiedy rozwiedziona para wpada na siebie w wiejskim hotelu w Kornwalii, ich spotkanie wywołuje zaskakujące odrodzenie utraconej miłości.

Zakochana Stella (Stella in Love) - To ostatni rok Stelli w liceum. Ją jednak bardziej interesują szalone wieczory w słynnym paryskim klubie i poznawanie przystojnych chłopaków.

Wpuszczony w kanał (Flushed Away) - Pod ulicami Londynu żyje rozpieszczona mysz - Roddy - który myśli, że ma wszystko. Wszystko zmienia się, gdy w jego życiu pojawia się intruz.

Klara (Chiara) - Kronika życia św. Klary, XIII-wiecznej włoskiej szlachcianki, która opuściła zamożną rodzinę, aby podążać drogą Franciszka z Asyżu.

Hair - Zrealizowana przez Milosa Formana, porywająca ekranizacja broadwayowskiego musicalu o dzieciach-kwiatach do dziś pozostaje jednym z najlepszych filmów muzycznych wszech czasów.

Jedyna miłość razy dwa (One True Loves) - Pewna kobieta nieoczekiwanie musi wybrać między mężem, o którym od dawna myślała, że nie żyje, a narzeczonym, który dał jej nową szansę na szczęście.

Egzekutor: Odrodzenie (Eraser: Reborn) - Amerykański marshal i żona szefa międzynarodowego syndykatu przestępczego muszą współpracować, aby powstrzymać spisek.

Plan 75 - Japonia w niedalekiej przyszłości. Rządowy program zachęca seniorów do dobrowolnej eutanazji w celu uzdrowienia społeczeństwa złożonego z seniorów.

Różowy księżyc (Pink Moon) - Kiedy ojciec nieoczekiwanie ogłasza, że ma dość życia, Iris zmuszona jest stawić czoła absurdowi sytuacji i spełnić jego ostatnie życzenie.

Sound of Metal - Życie heavymetalowego perkusisty wywraca się do góry nogami, gdy zaczyna tracić słuch i musi stawić czoła przyszłości wypełnionej ciszą.

Egzamin (Exam) - Jeśli Rojin nie zda egzaminu wstępnego na uniwersytet, ojciec zmusi ją do małżeństwa. Jej starsza siostra postanawia za wszelką cenę jej pomóc.

Smerfy 2 (The Smurfs 2) - Kolejna część pełnometrażowej opowieści o smerfach. Ulubieńcy dzieci muszą znowu zmierzyć się z niebezpiecznym czarodziejem Gargamelem.

Dokumenty:

Łowcy duchów: Hotel Cecil (Ghost Adventures: Cecil Hotel) - Zak i załoga meldują się w hotelu Cecil, aby przeprowadzić badania zjawisk paranormalnych na szeroką skalę.

Łowcy duchów: Hotel Cecil (Ghost Adventures: Cecil Hotel) - Zak i załoga meldują się w hotelu Cecil, aby przeprowadzić badania zjawisk paranormalnych na szeroką skalę.

Łowcy duchów: przeklęty hotel (Ghost Adventures: Goldfield Hotel) - Załoga Łowców duchów powraca do niesławnego hotelu Goldfield, gdzie wszystko się zaczęło, aby rozliczyć się ze złowrogimi duchami.

Krzyk: Historia prawdziwa (Scream. The True Story) - Steve Shippy i Cindy Kaza badają demoniczne siły, które rzekomo popchnęły Danny'ego Rollinga do morderstwa.

Pod okiem kosmitów (Alien Endgame) - Byli wojskowi przerywają milczenie w sprawie masowego tuszowania przez rząd faktów dotyczących UFO i potencjalnej inwazji przybyszów z obcej planety.

Klątwa szmacianej laki (The Curse of Robert The Doll) - Medium Cindy Kaza odkrywa tajemnicę najbardziej nawiedzonej i najmroczniejszej lalki na świecie.

Egzorcysta. Historia prawdziwa (The Exorcism of Roland Doe) - Obraz ujawnia nowe dowody dotyczące prawdziwych egzorcyzmów 13-letniego chłopca, które stały się inspiracją dla kultowego horroru pt. „Egzorcysta".

Duchy z lotu 401 (The Ghost of Flight 401) - Steve Shippy i Cindy Kaza udają się w głąb Everglades na Florydzie, aby odkryć przerażającą prawdę o katastrofie lotu 401.

Kolekcja z piekła rodem: Trzy kręgi piekielne (The Haunted Museum: 3 Ring Inferno) - Chłopiec i jego ojciec walczą o swoje dusze po otwarciu portalu do przeklętego cyrkowego świata.

Liderka: Sprawa Bling Ring (The Ringleader: The Case of The Bling Ring) - Dokument o Rachel Lee, przywódczyni hollywoodzkiej grupy włamywaczy z 2009 roku znanej jako Bling Ring.

Ted Bundy: Sztuka kłamstwa (Ted Bundy: A Faking It Special) - Theodore R. Bundy popełnił kilkadziesiąt brutalnych morderstw w latach 70. Eksperci analizują nagrania z przesłuchań i rozpraw sądowych. Próbują opisać sposób działania zabójcy.

Sztuka kłamstwa: R. Kelly (R. Kelly: A Faking It Special) - Idol na scenie, potwór poza nią. Gwiazda R&B, R. Kelly, był seryjnym przestępcą seksualnym, który przez ponad 20 lat napastował nieletnie ofiary.

Donald Trump: Sztuka kłamstwa (Donald Trump: A Faking It Special) - Donald Trump to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnych czasów. Eksperci poddają wnikliwej analizie słowa, czyny i gesty byłego prezydenta USA.

Michael Jackson: Sztuka kłamstwa (Michael Jackson: A Faking It Special) - Michael Jackson, przed śmiercią w 2009 roku, był największą gwiazdą popkultury. Niestety jego prywatne życie niszczyły zarzuty o molestowanie seksualne dzieci.

Jussie Smollet: Sztuka kłamstwa (Jussie Smollet: A Faking It Special) - Kiedy aktor Jussie Smollett oświadczył, że został zaatakowany z powodu orientacji seksualnej i rasy, świat kipiał z oburzenia. Poznajmy motywy sfingowania tej zbrodni nienawiści.

Morderstwo Caroline Crouch: sztuka kłamstwa (The Murder of Caroline Crouch: Faking It Special) - Młoda kobieta całkowicie traci głowę dla pilota. Kiedy na świat przychodzi ich dziecko, dochodzi do tragedii. Eksperci ujawniają kulisy tych strasznych wydarzeń.

Morderstwo Gabby Pettito (The Murder of Gaby Petito: A Faking It Special) - Internetowe marzenie, które na jawie zamieniło się w koszmar. Eksperci analizują nagrania z policyjnych kamer i próbują ustalić bieg wydarzeń, które doprowadziły do morderstwa Gabby Petito.

Morderstwo Grace Millane (The Murder of Grace Millane: A Faking It Special) - Specjalista od mowy ciała, ekspert językowy i psycholog sądowy poddają wnikliwej analizie głównego podejrzanego o morderstwo brytyjskiej turystki Grace Millane.

Low Country: Dynastia Murdaugh (Murdaugh Murders: Deadly Dynasty) - Trzyczęściowy serial dokumentalny bada spuściznę rodziny Murdaughów, która przez pokolenia miała ogromny wpływ na kształtowanie się systemu prawnego Karoliny Południowej.

To nie przypadek (No Accident) - Opowieść luźno powiązana z marszem Unite the Right, który miał miejsce w 2017 roku w Charlottesville w stanie Wirginia.

