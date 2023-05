W te gry musicie zagrać w maju. 7 najgorętszych premier!

Road 96: Mile 0, Minecraft Legends, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Dead Island 2, Star Wars Jedi: Survivor — w to graliśmy w kwietniu. Było więc sporo naprawdę ciekawych pozycji, a sympatycy gier wideo mieli mało czasu do spędzania z daleka od klawiatury czy kontrolera — czy w maju będzie podobnie? Sprawdzamy.

Redfall — 2 maja (Xbox Series X|S, PC)

Redfall to kolejna gra od Arkane Studios, ekipy odpowiedzialnej za serię Dishonored i jedną z najlepszych gier 2021 roku, czyli Deathloop. Redfall to pierwszoosobowy FPS z otwartym światem, który przenosi nas na tytułową wyspę znajdującą się w stanie Massachusetts. Miejsce to zostało zaatakowane przez wampiry, które doprowadziły do zaćmienia słońca, odcinając wyspę od świata zewnętrznego — co za tym idzie, również mieszkańców. Gracz wciela się właśnie w jednego z ocalałych, starając się odkryć zamiary wampirów i oczywiście pokrzyżować ich plany. Naszą recenzję produkcji możecie znaleźć pod tym linkiem.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 12 maja (Nintendo Switch)

Od pierwszej zapowiedzi bezpośredniej kontynuacji jednej z najważniejszych gier wszech czasów — The Legend of Zelda: Breath of the Wild — minęło już trochę czasu. Z każdym nowym trailerem czy tylko wspomnieniem o grze, fani dosłownie szaleją... i ciężko się dziwić, gdyż odsłona z 2017 roku była prawdziwym majstersztykiem. Ten sam styl graficzny, to samo Hyrule, ale zupełnie nowe tereny do eksploracji. Więcej zagadek, więcej walk, więcej wyzwań — wszystkiego będzie więcej, a całość ma być jeszcze lepsza. Wszystkie udostępnione materiały przez Nintendo (a trochę ich już było) tylko podgrzewają atmosferę i udowadniają, że The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom może być przełomową produkcją.

Humanity — 16 maja (PlayStation 4, PlayStation 5, PC)

Humanity to — najprościej stwierdzając — symulator tłumu. Głównym celem tytułu od Enhance Games (studia odpowiedzialnego między innymi za doskonałe Tetris Effect) jest dbanie o bezpieczne dotarcie nieprzebranych mas ludzi do celu. A tłum ten prowadzi nie kto inny, jak sympatyczny czworonóg. Można pokusić się o stwierdzenie, że są te Lemingi w dzisiejszej odsłonie. Produkcja w dniu premiery pojawi się w abonamencie PlayStation Plus Extra i Premium.

The Outlast Trials — 18 maja (PC, wczesny dostęp)

Outlasta chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Seria, która szturmem podbiła takie platformy jak YouTube i Twitch, zapadła w pamięci graczy. Czy jest to doskonały i rewolucyjny horror z rozbudowaną rozgrywką? Zdecydowanie nie — ale atmosfera, przeciwnicy i klimat budowany przez kamerę z zielonym podświetleniem sprawiają, że mogą oblecieć nas ciarki. Najnowsza produkcja Red Barrels pozwoli na to, żebyście mogli się bać w kilka osób — The Outlast Trials umożliwi bowiem grę w kooperacji. Co Wy na to?

LEGO 2K Drive — 19 maja (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch PC)

Gra wyścigowa w otwartym świecie i do tego... z klocków LEGO. LEGO 2K Drive można porównać do Forzy Horizon, co jest sporym komplementem — barwny i różnorodny świat, mnóstwo wyścigów i droga od zera do bohatera. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to tytuł ten może zadowolić zarówno starszych, jak i młodszych graczy. Obejrzyjcie zwiastun i dajcie znać, co myślicie.

The Lord of the Rings: Gollum — 25 maja (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Przygodowa gra osadzona w uniwersum Tolkiena, w której wcielimy się w… Golluma. Gra przeprowadzi nas przez mnóstwo lokalizacji ze Śródziemia, oferując ciekawą, niejednokrotnie skradankową czy platformową rozgrywkę. Całość zapowiada się naprawdę nieźle — zobaczymy, co z tego wyjdzie w praktyce.

Company of Heroes 3 — 30 maja (PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Trzecia odsłona jednej z najpopularniejszych serii RTS w historii trafia na konsolę. Jeśli jesteście fanami strategii w czasie rzeczywistym, a jednocześnie preferujecie rozgrywkę na padzie, a nie myszce i klawiaturze (co w sumie jest dość specyficznym połączeniem, ale różnie bywa), to już 30 maja znajdziecie coś dla siebie. Czekacie?

Na którą grę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!