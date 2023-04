Najlepsze GTA w historii? Przegląd wszystkich gier z serii

GTA - tytuły, które zaliczają się do głównej części serii

Grand Theft Auto (GTA)

Pierwsza gra z serii została wydana na systemy operacyjne MS-DOS i Windows, a później także na konsolę PlayStation. GTA oferuje perspektywę z góry i skupia się na przestępczych działaniach, takich jak kradzież samochodów, zabójstwa i handel narkotykami. Gra spotkała się z mieszanymi opiniami, ale jej sukces finansowy doprowadził zapoczątkował długi cykl wydawniczy trwający do dziś.

Największą zaletą tej odsłony jest fakt, że to pierwsza gra rozpoczynająca całą serię tytułów, które do dziś cieszą się niesłabnącą popularnością. To ona wprowadziła podstawowy koncept gry, zdobyła uznanie za humor i różnorodność rozgrywki. Nie da się jednak ukryć, że z perspektywy 26 lat może być trudna w odbiorze, gdyż bardzo odbiega od tego, w jaki sposób prowadzona jest obecnie rozgrywka w grach GTA. Perspektywa z góry może być zbyt przestarzała dla współczesnego gracza. Brakuje tu też głębi, rozbudowanej historii i złożoności znanych z późniejszych tytułów.

Grand Theft Auto 2 (GTA 2)

W 1999 r. debiutuje druga część gry. I tu gracz wciela się w przestępcę, który wchodzi w konflikt z różnymi gangami. Tytuł oferuje znacznie większy świat składający się z trzech miast. Do tego szereg nowych pojazdów, broni i możliwości. W porównaniu do pierwszej części, gra otrzymała wiele ulepszeń i usprawnień, które były docenione przez krytyków jak i samych graczy. recenzentów.

Podobnie jak pierwsza część GTA, dwójka prezentuje rozgrywkę z perspektywy z góry, co dla niektórych graczy może okazać się zbyt trudne w odbiorze. Jednak w porównaniu z oryginałem oferuje znacznie większy świat, dopracowaną rozgrywkę i jeszcze więcej świetnej zabawy - pod warunkiem, że nie szukamy zbyt zaawansowanych mechanik, wciągającej fabuły i mnogości opcji pozwalających cieszyć się tym tytułem przez długie godziny.

Grand Theft Auto III (GTA 3)

Wydana w 2001 r. na PlayStation 2, później także na PC i Xbox gra wprowadziła trójwymiarowy, otwarty świat oraz trzecioosobową perspektywę. Gracz wciela się w postać Claude'a, który po ucieczce z więzienia rozpoczyna przestępczą karierę w fikcyjnym mieście Liberty City. GTA 3 zyskało bardzo pozytywne recenzje i uznanie graczy na całym świecie. Nie da się ukryć, że to właśnie ten tytuł przyniósł prawdziwą rewolucję w historii gier video. W pełni trójwymiarowe środowisko w otwartym świecie, wciągająca rozgrywka, dojrzałe tematy i fabuła oferująca kilkanaście godzin niezapomnianych wrażeń. A po niej rozbudowany, tętniące życiem miasto Liberty City wzorowane na Nowym Jorku, które czekało na odkrycie sekretów.

Nie da się jednak ukryć, że wraz z tą odsłoną seria weszła na jeszcze wyższy poziom realistycznej przemocy i kontrowersyjnej tematyki, z którą nie każdy chce mieć do czynienia. Czy to wada? Dla osób, które z serią nigdy nie miały styczności i szukały "symulatora życia w mieście" być może. Dla tych, którzy wiedzieli czym były poprzednie odsłony GTA, trójka była niespotykanym wcześniej doznaniem.

Grand Theft Auto IV (GTA 4)

2008 r. to powrót do Liberty City. Gracze PlayStation 3, Xbox 360 i PC dostali w swoje ręce tytuł oferujący jeszcze bardziej realistyczną oprawę graficzną oraz usprawnione mechaniki walki, prowadzenia pojazdów i sztucznej inteligencji. Fabuła GTA 4 skupia się na historii imigranta z Europy Wschodniej, Niko Bellica próbującego uciec od swojej przestępczej przeszłości. To Jeszcze większy przeskok w dostarczeniu realizmu graczom. Szczegółowy, otwarty świat tętniącego życiem Liberty City daje ogromne pole do popisu - zarówno od strony fabularnej, jak i pobocznych aktywności . I choć nie mamy tu do czynienia z największą mapą w serii, twórcy uznali ją za porównywalną pod względem rozmachu ze względu na jej pionowy układ i poziom szczegółowości. Do tego wciągająca fabuła i postaci, które na trwale zapadły w pamięć graczom, którzy z GTA IV mieli szansę zapoznać się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Tytułowi nie brakuje jednak pewnych wad - krytykowane jest przede wszystkim tempo gry i brak różnorodności w rozgrywce. Gracze narzekali, że główny bohater, Niko Bellic, poruszał się zbyt wolno, a system osłon w grze był mało intuicyjny i mało responsywny. Nie brakowało też krytyki odejścia od nieco komediowego, przerysowanego charakteru rozgrywki. mroczny i poważny ton gry był zbyt przytłaczający i że grze brakowało poczucia humoru, które uczyniło poprzednie gry GTA tak popularnymi.

Grand Theft Auto V (GTA 5)

Rewolucja w GTA nastąpiła w 2013 r. wraz z premierą piątej, głównej części serii. GTA V oferuje trzy grywalne postacie, między którymi można przeskakiwać w trakcie rozgrywki, a także olbrzymi, otwarty świat do eksploracji, pełen interaktywnych elementów. Gracze śledzą historie Michaela, Frankina i Trevora, które składają się na pełną intryg, przemocy i skomplikowaną opowieść o korupcji, zdradzie i walce o władzę w świecie przestępczym. Największym atutem tej odsłony serii jest jej otwarty świat. Żadna, dotychczasowa część GTA nie oferowała tak ogromnego, zróżnicowanego środowiska. Świat Los Santos oferuje nowoczesne miasto wzorowane na Los Angeles wraz z przedmieściami oraz na obszarze Blaine County w stanie San Andreas bazującym na Kalifornii.

Tętniący życiem świat z różnorodnymi aktywnościami, od napadów i wyścigów po sporty, po zróżnicowane misje poboczne. W porównaniu do poprzednich odsłon serii, mechanika jazdy i strzelania w GTA V to zupełnie inny poziom. Samochody i inne pojazdy są dużo bardziej przyjemniejsze w prowadzeniu, a strzelanie zostało dopracowane w taki sposób, aby zapewnić bardziej satysfakcjonujące doświadczenia. Nie brakowało i nie brakuje krytyki tego tytułu.Jednym z największych zarzutów pod adresem GTA V jest powtarzalny charakter niektórych misji. Mimo, że na graczy czeka szeroki wachlarz aktywności (również pobocznych), to szybko okazuje się, że wykonują oni podobne zadania raz za razem. Wiele mówiło się na temat wsparcia po premierze. Wielu uważa, ze twórcy kładki zbyt duży nacisk na tryb online kosztem kampanii dla pojedynczego gracza. Aktualizacje i nowe zawartości skupiały się na Grand Theft Auto Online, co pozostawiło niektórych graczy z uczuciem pominięcia.

GTA - tytuły, które nie zaliczają się do głównej części serii

Grand Theft Auto: London 1969 i London 1961

Dwa dodatei do oryginalnej gry Grand Theft Auto. Akcja pierwszego toczy się w londyńskim świecie przestępczym lat 60., a gracz wciela się w gangstera wykonującego różne zadania dla swojego bossa. Gra oferuje nowe pojazdy, bronie i misje, a także charakterystyczną angielską scenerię.

Grand Theft Auto: Vice City

Choć nie wchodzi w skład głównych, numerowanych części GTA, Vice City nie powinien być traktowany jako mniejszy tytuł, lub dodatek do którejś z poprzednich serii. Choć można mówić o trylogii składającej się z GTA III, GTA: Vice City oraz GTA: San Andreas, wszystkie te trzy tytuły to osobne gry oferujące zupełnie inne klimaty rozgrywki. Vice City zabiera gracza do nostalgicznych lat 80. ubiegłego wieku, do miasta wzorowanego na Miami gdzie poznajemy zapadające w pamięć postaci i jesteśmy prowadzeni przez wciągającą fabułę, która wraz z opraw graficzną i ścieżką dźwiękową oferuje zupełnie inne wrażenia z rozgrywki.

Grand Theft Auto: San Andreas

To już lata 90. i zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych z miastem Lost Santos jako głównym miejscem wydarzeń. Główny bohater tej odsłoni musi odbyć podróż przez San Andreas, aby uratować rodzinę i opanować chaos ulicy zdominowanej przez gangi. A wszystko w ogromnym, otwartym świecie oferującym szereg aktywności i możliwości dostosowywania postaci. W tej odsłonie pojawiły się też nowe funkcje, takie jak zarządzanie firmami i rozwijanie relacji między różnymi postaciami. Przy okazji premiery nie brakowało wielu ostrych słów krytyki - z czego najczęściej podnoszonym problemem jest wykorzystanie rasowych stereotypów.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories i Grand Theft Auto: Vice City Stories

Obie gry wydane oryginalnie na konsolę przenośną PlayStation Portable (z portami na na inne platformy) oferują historię rozgrywającą się przed wydarzeniami z GTA III i GTA: Vice City oferując graczom zwiedzanie znanych już miast jednak w nieco innych klimatach, wykonywanie misji i angażowanie się w szereg aktywności pobocznych. Pierwsza z nich opowiada historię Toni'ego Cipriani, a w drugiej śledzimy losy Victora Vance'a. Oba tytuły. Mamy więc do czynienia z zupełnie nowymi przygodami, postaciami i intrygami.

Grand Theft Auto: The Lost and Damned oraz The Ballad of Gay Tony (Episodes from Liberty City)

Dwa dodatki fabularne do GTA IV. The Lost and Damned skupia się na gangu motocyklistów The Lost Brotherhood toczącym walkę z rywalizującymi frakcjami w Liberty City. The Ballad of Gay Tony skupia się na historii gangstera, który pomaga swojemu szefowi - królowi nocnych klubów Tony’emu Prince’owi, znanemu również pod pseudonimem Gay Tony. Oba dodatki wprowadzają nowe postacie, misje i elementy rozgrywki, a także rozwijają fabułę podstawowej gry.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Gra wydana oryginalnie na konsoli Nintendo DS (z późniejszymi premierami na PlayStation Portable, a nawet urządzenia mobilne z iOS/Android) osadzona w fikcyjnym świecie Liberty City, gdzie gracz wciela się w młodego gangstera. Huang Lee po śmierci ojca musi ocalić rodzinny interes. Gra oferuje klasyczną rozgrywkę serii Grand Theft Auto z perspektywą z góry znaną z pierwszych części. Nie brakuje tu swobody poruszania się po mieście, wykonywania różnych misji oraz walk ulicznych. Jedną z charakterystycznych cech gry jest grafika stylizowana na komiks oraz wykorzystanie ekranu dotykowego w wersjach na Nintendo DS i urządzenia mobilne.

Najlepsze GTA? Nie da się wybrać

Znalezienie najlepszego GTA nie jest wcale takim łatwym zadaniem. Każda część oferuje nieco inne podejście do serii i każda wyróżnia się swoim własnym charakterem. Nie da się jednak ukryć, że wraz z kolejnymi odsłonami, gracze otrzymują bardziej dopracowane światy, z ogromnymi możliwościami, ciekawymi bohaterami i rozgrywką, która wystarczy na dziesiątki, a nawet setki godzin. Patrząc na historię serii można śmiało założyć, że to GTA 5 na ten moment może być uznawane za najlepsze GTA w historii. Coś mi jednak mówi, że GTA 6 już w dniu premiery wskoczy na pozycję lidera.