Wraca znakomity serial sci-fi. To wzór do naśladowania

W 2006 roku rynek telewizji wzbogacił się o jeden z najbardziej rozpoznawalnych i udanych seriali sci-fi ostatnich dwóch dekad: "Heroes" (w Polsce znany jako "Herosi"). Produkcja szybko zdobyła status kultowego, a jednocześnie stanowiła ciekawy punkt odniesienia wobec innych ówczesnych seriali sci-fi. "Herosi" wyróżniali się przede wszystkim rozbudowaną fabułą inspirowaną stylem komiksowym, wykorzystującą motyw superbohaterów z różnych środowisk, którzy odkrywają w sobie niezwykłe moce — od latania, przez telepatię, po manipulacje czasem i nieśmiertelność.

Serial Heroes - gdzie obejrzeć? Herosi online na VOD

Serial łączył realizm codziennego życia z elementami fantastyki. Na tle ówczesnych produkcji, gdy inne seriale science fiction skupiały się często na dystopijnych wizjach lub eksploracji nowych technologii, "Heroes" wyróżniał się także rozbudowaną, angażującą i emocjonalną fabułą, w której każdy odcinek przynosił odpowiedzi i jednocześnie stawiał kolejne pytania, co zatrzymywało nas przed ekranami. Chociaż z czasem serial stracił na jakości i oglądalności (ostatnie sezony były odbierane mniej entuzjastycznie), to pierwszy sezon jest przez wielu fanów uznawany za prawdziwe mistrzostwo pod względem konstrukcji fabularnej i wprowadzania kolejnych wątków supermocy.

Dlaczego warto obejrzeć Herosów?

Po długiej przerwie serial wraca na polski rynek za sprawą platformy SkyShowtime, gdzie dostępne są już wszystkie sezony produkcji. Dlaczego warto obejrzeć "Herosi" dzisiaj? Po pierwsze, dla pasjonatów seriali o superbohaterach to nie tylko podróż w czasie do początków popularności tego tematu przed zdominowaniem ekranów przez filmy Marvela czy DC, ale także lekcja opowiadania historii złożonych, wielowątkowych. Po drugie, mimo upływu lat, "Heroes" nadal oferuje ciekawe pomysły i emocje, które nie zestarzały się tak bardzo, jak można by się spodziewać. Po trzecie, dzięki pełnej dostępności na SkyShowtime można śledzić cały rozwój bohaterów i wydarzeń bez przerywania czy trudności z odnalezieniem odcinków, co bywało problemem podczas wcześniejszych lat.

Co ciekawe, "Heroes" to nie jedyny serial, który dostaje teraz drugą młodość dzięki platformom VOD. W podobny sposób wracają inne kultowe tytuły, które kiedyś oglądało się w telewizji, a teraz można odświeżyć kiedy tylko się chce. "Columbo" ze swoim genialnym, trochę roztrzepanym detektywem w pomiętym płaszczu i cygarem w ręce wciąż bawi i wciąga w kryminalne zagadki. "Alf", czyli historia kosmity, który wprowadza niezłe zamieszanie w spokojnej rodzinie, nadal potrafi wywołać u mnie spory śmiech i działa jak solidna dawka nostalgii. A "Person of Interest" (czasem znany w Polsce jako "Impersonalni", a czasem "Wybrani") to już nowszy hit, który miksuje dramat, sci-fi i wątki sztucznej inteligencji, pokazując, że tematy nadzoru i prywatności są cały czas aktualne. Do niedawna na HBO Max, ale się go pozbyto.

Kultowe seriale na VOD mają gorzej niż w telewizji

Takie powroty na VOD to świetna okazja, żeby po latach wrócić do znakomitych historii albo odkryć je po raz pierwszy. Ja niemal nie pamiętam już fabuły "Herosów", więc to będzie niczym premierowy seans. O wiele lepiej utkwiły mi w pamięci "Skazany na śmierć" czy "Zagubieni", a nawet "Gotowe na wszystko" (inne hity telewizji tamtych lat), ale mimo to zdarza mi się wracać do najfajniejszych odcinków nawet teraz. I za takie podejście cenię VOD - dostępność klasyków zawsze i wszędzie, a nie kiedy im się to opłaca.

Nawet nie przeszkadza mi, jeżeli tytuł przemieszcza się z oferty do oferty, ale niech przez cały czas będzie oferowany przez co najmniej jedną platformę. Jeżeli ktoś całkowicie pozbywa się (głównie własnych) seriali sprzed lat, to w pewnym stopniu okazuje brak szacunku i zrozumienia nie tylko widzom (klientom), ale też twórcom. Za czasów telewizji większość takich produkcji otrzymywała regularne powtórki na przeróżnych kanałach (pomimo ograniczeń w ramówkach), a nieobecność na VOD to jak zesłanie w niebyt i skazanie na zapomnienie.

