PS5 sprzedaje się jak świeże bułeczki. Sony przeszło własne oczekiwania

Sony zaskoczyło samo siebie. Sprzedaż PS5 przewyższyła prognozy

Tokijski gigant jakiś czas temu obiecał, że problemy z dostępnością PlayStation 5 przestaną dręczyć graczy i każda zainteresowana osoba bez większych kłopotów będzie w stanie dorwać swój egzemplarz. Okazało się, że kłopotów nie ma już od jakiegoś czasu, co udowadniają wyniki sprzedażowe z 2022 roku.

Sony prognozowało, że w roku finansowym 2022 sprzeda około 18 milionów egzemplarzy PlayStation 5. Japońska firma sama przewyższyła swoje oczekiwania, bowiem w zeszłym roku sprzedano 19,1 miliona sztuk PS5. Gdyby tego było mało, Sony twierdzi, że w pierwszym kwartale 2023 sprzedało 6,3 miliona konsol, co jest trzykrotnie lepszym wynikiem względem tego samego okresu 2022 roku, kiedy sprzedano około 2 miliony PS5. To również sprawia, że łącznie sprzedano już 38,4 miliona PlayStation 5, więc bariera 40 milionów jest już na wyciągnięcie ręki.

Co z pozostałymi statystykami? Nie wszędzie jest tak kolorowo

Sytuacja wygląda jednak nieco gorzej, kiedy spojrzymy na sprzedaż gier wideo. Przychody z tego segmentu ogólnie wzrosły, ale ilość sprzedanych pozycji spadła z 70,5 miliona w czwartym kwartale 2021 roku do 68 milionów w tym samym kwartale 2022 roku. Ku zaskoczeniu wielu, może się więc okazać, że większa sprzedaż konsoli nie idzie w parze z zainteresowaniem grami wideo.

Jeśli chodzi o miesięczną liczbę aktywnych użytkowników PlayStation Network, ta wzrosła ze 106 milionów do 108 milionów, jednak liczba aktywnych abonentów PlayStation Plus stoi w miejscu i cały czas wynosi ona 47,4 miliona. Jak podaje CNBC, wyniki finansowe firmy były zadowalające — Sony odnotowało zysk operacyjny w wysokości 1,21 biliona jenów, czyli około 8,9 miliarda dolarów za 2022 rok. Przychody w pierwszym kwartale tego roku wzrosły o 35 procent do 3,06 biliona jenów, czyli około 22,5 miliarda dolarów.

Źródła: Bloomberg, CNBC

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski / Antyweb