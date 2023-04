Znamy pierwszą grę z oferty Playstation Plus na maj. Gotowy zawładnąć tłumem?

Pod koniec lutego do oferty Steam i PlayStation trafiła wersja demonstracyjna integrującego Humanity, czyli zręcznościowo-logicznej gry z memicznym psem rasy Shiba Inu w roli głównej. Produkcja najwyraźniej spodobała się posiadaczom konsoli od Sony, bo Humanity już niebawem trafi do pakietu darmowych gier z subskrypcji PlayStation Plus.

Humanity w PlayStation Plus Extra i Premium już w połowie maja

Jak opisać Humanity w dwóch słowach? Symulator tłumu. A przynajmniej takie wrażenie można odnieść po obejrzeniu trailera i w zasadzie nie będzie ono dalekie od prawdy, bo głównym celem tytułu od Enhance Games (odpowiedzialni między innymi za Tetris Effect) jest właśnie dbanie o bezpieczne dotarcie nieprzebranych mas ludzi do celu. A tłum ten prowadzi nie kto inny, jak sympatyczny czworonóg.

Choć do maja jeszcze trochę czasu, to Sony już dziś podzieliło się z graczami pierwszymi szczegółami na temat nadchodzącej aktualizacji oferty PlayStation Plus Extra i Premium. Humanity dostępne będzie w ramach wspomnianych subskrypcji od 16 maja bez dodatkowych opłat. Nie jest to oczywiście pełna oferta, a jedynie przedsmak, który został prawdopodobnie dorzucony przez Sony dodatkowo – na kompletny zestaw gier będziemy musieli poczekać do końca kwietnia.

