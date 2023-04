ASUS ROG Ally to potężna konkurencja dla Steam Decka — i okazuje się, że lepsze podzespoły nie idą w parze z kosmicznymi cenami.

ASUS ROG Ally zapowiada się fenomenalnie

Jak w swoim tekście informował Kamil Pieczonka, ASUS najwyraźniej pozazdrościł sukcesu, jaki odniósł Steam Deck, i wprowadza na rynek własną przenośną konsolę, a właściwie to niewielki komputer z systemem Windows 11 i procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme. Handheld potrafi jednak zaskoczyć pod względem swojej optymalizacji, bo poza CPU od AMD mamy do czynienia z 16 GB pamięci LPDDR5 oraz dyskiem SSD w standardzie PCIe 4.0 o pojemności 512 GB.

Nie ma wątpliwości, że ASUS mocno namieszał zapowiedzią ROG Ally, a w sieci już pojawia się mnóstwo głosów dotyczących tego, że tak samo jak Valve pokazało wszystkie słabości Nintendo Switch (chociaż o nich raczej nikt nikogo nie musiał przekonywać), tak ASUS pokaże Steam Deckowi, że handheld może być jeszcze mocniejszy. Jedyną niewiadomą, która wzbudzała spore obawy, była cena — niektórzy spodziewali się, że wyniesie ona nawet tysiąc dolarów. Dzisiejszy przeciek rozwiewa jednak wątpliwości.

Cena ASUS ROG Ally wyciekła. Jest lepiej, niż można było się spodziewać!

Jak na Twitterze dziś opublikował użytkownik o pseudonimie wickedkhumz, na stronie Best Buy wyciekła cena ASUS ROG Ally. Przenośny pecet jest dużo tańszy, niż większość osób zakładała — i zamiast 1000 dolarów, przyjdzie nam zapłacić „wyłącznie” 699 USD. Cena oczywiście dotyczy modelu z wcześniej wspomnianymi bebechami, czyli AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i dysk SSD 512 GB.

Dla porównania, najlepszy wariant Steam Decka z 512 GB pamięci NVMe SSD, kosztuje... 649 dolarów. Między urządzeniami jest więc zaledwie 50 USD różnicy, co mając na uwadze dużo bardziej obiecujące podzespoły propozycji od Asusa, jest to naprawdę opłacalna opcja. Cóż, pozostaje nam liczyć na to, że przeciek się potwierdzi.

