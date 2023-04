W te gry musicie zagrać w kwietniu. 9 najgorętszych premier!

Trzeba przyznać, że ten rok dla graczy jest zaskakująco udany. Do tej pory mieliśmy już między innymi takie premiery jak Hogwarts Legacy, Horizon Call of the Mountain na PSVR2, Dead Space Remake, Wo Long: Fallen Dynasty, Resident Evil 4 Remake, a przed nami jeszcze wiele naprawdę gorących gier. Zdaje się, że gracze dawno nie mieli tak udanego roku, jak 2023 — jednak poza tytułami AAA warto czasem docenić kilka nieco mniejszych, lecz równie pomysłowych i ambitnych produkcji. Sprawdźmy, co czeka nas w kwietniu!

Meet Your Maker — 4 kwietnia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Meet Your Marker w sprytny sposób łączy elementy zręcznościowe i logiczne — w produkcji sieciowej twórców Dead by Daylight musimy bowiem zbudować własną twierdzę, ładując w nią jak najwięcej pułapek, żeby najeźdźcy nie mieli łatwego zadania podczas inwazji. To jednak działa w dwie strony, gdyż naszym zadaniem po zbudowaniu własnego imperium jest atakowanie innych twierdz i robienie przy tym wszystkiego, żeby nie zostać zabitym. Ma to ogromny potencjał na hit wśród streamerów i doskonałą zabawę online ze znajomymi.

https://www.youtube.com/watch?v=ncT9bACGd5Q

Road 96: Mile 0 — 4 kwietnia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Road 96 to jeden z cieplej przyjętych indyków ostatnich lat. Produkcja, która miała premierę w 2021 roku, opowiadała o przygodach młodej kobiety, która zdecydowała się na ucieczkę z autorytarnego kraju. Zależnie od podejmowanych przez nas decyzji, gra całkowicie inaczej się rozwijała — a co za tym idzie — oferowała inne zakończenia. Twórcy postanowili wydać prequel tej historii o podtytule Mile 0, który ujrzy światło dzienne już 4 kwietnia. W tej części poznamy losy Zoe oraz Kaito. Ta pierwsza jest córką jednego z wysoko postawionych urzędników u Tyraka, okropnego władcy fikcyjnej Petrii, kiedy Kaito pochodzi z mniej bezpiecznego miejsca, a do White Sands przeniósł się wraz z rodzicami, mając nadzieję na lepsze jutro. Podczas gry mamy poznać tajemnice całej Petrii i wszystkich ludzi u władzy.

https://www.youtube.com/watch?v=EgTtcL4wSsE

Sherlock Holmes The Awakened — 11 kwietnia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Sherlock Holmes The Awakened to remake wydanej w 2006 roku gry o tym samym tytule. Tym razem niezawodny Sherlock wraz z Johnem Watsonem podejmują się znalezienia młodego mężczyzny — i chociaż sprawa z początku wydaje się bardzo prosta, a wręcz banalna, to z czasem okazuje się, że w całość zamieszana jest... mroczna sekta. Nie będę więcej zdradzał, lecz warto zaznaczyć, że na pierwszy rzut oka widać, że tytuł ten inspirowany jest H.P. Lovecraftem — a to już wystarczająca rekomendacja.

https://www.youtube.com/watch?v=9svexOl91CA

Ghostwire: Tokyo — 12 kwietnia (Xbox Series X|S)

Przygodowa gra akcji przepełniona mrocznym klimatem, japońskim folklorem, okultystycznymi motywami i nadprzyrodzonymi wydarzeniami. Demoniczni wrogowie, specjalne umiejętności i przepiękne, oświetlone neonami ulice Tokio. Warto również wspomnieć, że nad Ghostwire: Tokyo pracuje ekipa odpowiedzialna za The Evil Within. Produkcja od zeszłego roku jest już dostępna na PC i PlayStation 5, a teraz będą mogli ją sprawdzić gracze posiadający konsolę nowej generacji od Microsoftu!

https://www.youtube.com/watch?v=pRWX_7T-qgc

Flooded — 12 kwietnia (PC)

Lubicie city buildery, ale zazwyczaj są dla Was za proste? Flooded może niespodziewanie okazać się rozwiązaniem tych kłopotów — w grze musimy budować struktury i wykorzystywać złoża naturalne jak najszybciej to możliwe, gdyż — jak sam tytuł wskazuje — wszystko powoli zalewa woda, przez co teren do zarządzania z każdą chwilą się zmniejsza. Często jednak całą wyspę pokryje woda, co wymusza na nas przeniesienie się na inny ląd i rozpoczęcie swojej przygody od nowa. Warto również wspomnieć, że produkcja oferuje tryb fabularny, który wyjaśnia, dlaczego sytuacja tak wygląda. Zaintrygowani?

https://www.youtube.com/watch?v=9zrqOWl_hok

Minecraft Legends — 18 kwietnia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Minecrafta nikomu przedstawiać nie trzeba. Mojang lubi jednak eksperymentować i poza nieustannym rozwojem głównej gry, czasem próbuje czegoś nowego. Tak stało się w tym przypadku — Minecraft Legends to połączenie gry akcji ze strategią, w którym naszym zadaniem jest obrona Overworld (podstawowego świata w Minecrafcie) przed piglinami, czyli złymi mobami z Netheru. Poza kampanią fabularną, twórcy przygotowali dla nas również multiplayer i nawet tryb PvP.

https://www.youtube.com/watch?v=lw6f-tJKoao

Horizon Forbidden West: Burning Shores — 19 kwietnia (PlayStation 5)

Burning Shores to fabularne DLC do Horizon: Forbidden West. Z pierwszych trailerów możemy się dowiedzieć, że będziemy jeszcze bardziej zwiedzać futurystyczne i jednocześnie postapokaliptyczne Stany Zjednoczone, przepełnione wielkimi, metalowymi bestiami — i tym razem trafimy Los Angeles (i tak, będzie wielki napis Hollywood!). Nowe misje fabularne, nowe miejsce, zapewne również nowe maszyny — jestem na tak!

https://www.youtube.com/watch?v=ShJuY6Zl2Aw

Dead Island 2 — 21 kwietnia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Dead Island 2 to jedna z tych premier, która przekładana była już wielokrotnie. Blisko dekada pracy nad tytułem i ogromne oczekiwania z pewnością nie pomagają, jednak mając w pamięci ile frajdy ma rozprawianie się z zombiakami na tropikalnej wyspie - nie jest dziwne, że zainteresowanych kontynuacją nie brakuje. Tym bardziej że na wszystkich dotychczasowych trailerach wygląda jak więcej tego samego — ale jako że to szaleństwo z prawdziwego zdarzenia, to jest to czysty komplement. Więcej, szybciej, z jeszcze większą paletą broni. No czego chcieć więcej?! Pozytywnie nastawiają również wrażenia z pierwszych godzin rozgrywki — i tak się składa, że miałem już możliwość zagrać w Dead Island 2. Po więcej wrażeń zapraszam tutaj.

https://www.youtube.com/watch?v=aKFXvXjhBT8

Star Wars Jedi: Survivor — 28 kwietnia (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Star Wars Jedi: Fallen Order został przyjęty niezwykle ciepło — i bez wątpienia była to jedna z najlepszych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen, jaka kiedykolwiek powstała. Nikt zatem nie powinien być specjalnie zaskoczony tym, że doczeka się ona sequelu. Tym razem również wcielimy się w młodego jedi, który będzie starał się stawić czoła wszelkim trudnościom, które zgotują im przeciwnicy, którym rozkazano zabicie wszystkich rycerzy jedi. Formuła pozostanie bez większych zmian - to wciąż będzie gra akcji, ale nie zabraknie tam nowych przygód, nowych bohaterów oraz... nowych wyzwań!

https://www.youtube.com/watch?v=_F6YBwIPzmk

Na którą grę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!