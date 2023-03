Nie musicie się ze mną zgadzać, ale od lat uważam, że targi growe to już przeszłość. I choć mam wiele wspaniałych wspomnień związanych ze śledzeniem (a także relacjonowaniem) wszystkich konferencyjnych nowości zarówno z E3 jak i Gamescomu czy Tokyo Games Show — uważam że ta formuła dla gier konsolowych i komputerowych najzwyczajniej w świecie się wyczerpała. Ostatnie lata (jeszcze te przedpandemiczne) to stopniowe wycofywanie się z imprez gigantów, którzy stawiali na własne show. Nie mówiąc już o tym, że lwia część przygotowana na potrzeby targów niespodzianek "wyciekała" na kilka dni przed samym wydarzeniem. Wtedy znacznie łatwiej im się wybić i trafić do szerszej publiczności.

Po trudnych dla masowych zgromadzeń latach — 2023 miał być nareszcie rokiem, w którym impreza powróci w blasku chwały. Będzie tumnie, będzie gwarnie, będzie dużo gier i masa atrakcji. Jak się jednak okazuje, nie będzie. Były pierwsze plotki o tym, że tegoroczne targi E3 się nie odbędą. Teraz informacje te udało się potwierdzić redakcji IGN, która z dwóch niezależnych źródeł dowiedziała się, że impreza zostanie odwołana. Powód? Zbyt małe zainteresowanie. Chwilę później organizatorzy targów, ESA, wydała oficjalne oświadczenie:

To była trudna decyzja ze względu na cały wysiłek, jaki my i nasi partnerzy włożyliśmy w organizację tego wydarzenia, ale musieliśmy zrobić to, co jest dobre dla branży i co jest dobre dla E3. Doceniamy i rozumiemy, że zainteresowane firmy nie miały gotowych dem, a wyzwania związane z zasobami sprawiły, że obecność na E3 tego lata była dla nich przeszkodą nie do pokonania. Tym, którzy zobowiązali się do udziału w E3 2023, przykro nam, że nie możemy zorganizować pokazu, na który zasługujecie i którego oczekujecie od imprez organizowanych przez ReedPop.