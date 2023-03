To była trudna decyzja ze względu na cały wysiłek, jaki my i nasi partnerzy włożyliśmy w organizację tego wydarzenia, ale musieliśmy zrobić to, co jest dobre dla branży i co jest dobre dla E3. Doceniamy i rozumiemy, że zainteresowane firmy nie miały gotowych dem, a wyzwania związane z zasobami sprawiły, że obecność na E3 tego lata była dla nich przeszkodą nie do pokonania. Tym, którzy zobowiązali się do udziału w E3 2023, przykro nam, że nie możemy zorganizować pokazu, na który zasługujecie i którego oczekujecie od imprez organizowanych przez ReedPop.

- tymi słowami i w dość zaskakującym momencie przedstawiciele Entertainment Software Association potwierdzili, że największe niegdyś targi związane z grami wideo w tym roku się nie odbędą. Ostatnie, w pełni stacjonarne wydarzenie odbyło się w 2019 r. Rok później, z racji pandemii koronawirusa, zdecydowano ich odwołaniu. W 2021 r., choć pandemia wciąż trwała, zdecydowano o organizacji targów w formule "online only". Rok później z targów zrezygnowano w obawie o możliwość dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. I choć zabrakło wersji online, organizatorzy zapewniali, że E3 powróci w 2023 r. w pełni sił, z nowymi pomysłami, największymi partnerami i, co najważniejsze, w formule stacjonarnej - także dla samych graczy. Tak się jednak nie stanie i w tym roku targów też nie będzie.

Źródło: Depositphotos

Jednak te nowsze odsłony E3 nie cieszyły się już takim zainteresowaniem - głównie dlatego, że wiele istotnych firm na rynku gier wideo zrezygnowało ze swojej obecności. Pierwszym dużym graczem, który przestał pojawiać się na targach było PlayStation. W tym roku do tego grona dołączyły też Microsoft i Nintendo. Brak wielkiej trójki to ogromny cios dla organizatorów i wcale mnie nie zaskakuje całkowita rezygnacja z organizacji wydarzenia.

Koniec E3? Zapowiedzi nowych gier nie zabraknie

Koniec E3 nie oznacza wcale końca zapowiedzi nowych gier. Nic z tych rzeczy. Początek lata - a konkretnie pierwsze tygodnie czerwca przyniosą szereg wydarzeń związanych z tą branżą rozgrywki. Już teraz niektóre firmy zapowiedziały swoje własne prezentacje, a nie można też zapominać o wydarzeniu, któremu od dłuższego czasu przybywa widzów - chodzi oczywiście o Summer Game Fest, które odbędzie się 8 czerwca i jest organizowane przez Geoffa Keighleya - nazwisko znane wszystkim fanom gier wideo, którzy od lat śledzili największe imprezy z nimi związane. To święto graczy, na którym nie zabraknie najważniejszych graczy na rynku, zapowiedzi nowych gier i innych niespodzianek. To na Summer Game Fest zaprezentowano m.in. rozgrywkę z Elden Ring czy potwierdzono prace nad osobną grą multiplayer osadzoną w świecie The Last of Us. Jednak Summer Game Fest to nie wszystko.

Swoje własne konferencji organizować będą poszczególne studia i firmy związane z grami. Już teraz mamy potwierdzenie Xbox Games Showcase, które odbędzie się 11 czerwca - wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalna prezentacja poświęcona wyłącznie jednej grze - Starfield od studia Bethesda. Dzień później, 12 czerwca odbędzie się Ubisoft Forward - konferencja skupiająca się na nowych grach znanego studia. A na niej z pewnością pojawią się informacje związane z przyszłością serii Assassin’s Creed - w tym nowa odsłona zatytułowana Mirage. Choć nie ma jeszcze żadnych potwierdzeń, w czerwcu możemy spodziewać się nowych prezentacji State of Play (PlayStation) oraz Nintendo Direct. Nie można też zapominać o europejskim odpowiedniku E3 - Gamescom. Targi odbędą się w dniach 23-27 sierpnia w Kolonii.