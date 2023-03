W co przyszłym miesiącu zagracie w ramach abonamentu PlayStation Plus? Sony zdradza gry, które w katalogach PS+ Essential pojawią się w kwietniu.

Marzec dobiega końca więc jest to najwyższy czas na poznanie kwietniowej oferty PlayStation Plus. W tym miesiącu do katalogu darmowych gier w ramach podstawowego katalogu zawitały Battlefield 2042, Code Vein oraz minecraft: Dungeons. Jeśli jeszcze nie dodaliście tych gier do swojego konta, warto się pospieszyć - gdyż 4 kwietnia, chwilę przed aktualizacją sklepu, znikną one z oferty i jeśli nie zostaną przypisane, nie będziecie mogli w nie zagrać w ramach abonamentu. A co pojawi się w przyszłym miesiącu?

4 kwietnia w abonamencie PlayStation Plus Essential pojawią się: