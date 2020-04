Poznajcie nowych redaktorów Antyweb!

Antyweb tworzą pasjonaci - ludzie, dla których technologie to nie tylko praca, ale też hobby i obiekt zainteresowań. Szukając nowych redaktorów kierowaliśmy się właśnie tą zasadą. I udało nam się! Poznajcie bliżej Krzyśka, Dawida, Krzyśka i Karola - nowych autorów na Antyweb.

Od ponad miesiąca na Antyweb ukazują się publikacje przygotowane przez nowych redaktorów. Każdy z nich wnosi coś nowego do naszego serwisu. Krzysiek Kurdyła to człowiek-longform, który doskonale czuje się w rozbudowanych publikacjach kompleksowo opisujących dany temat. Dawid Pacholczyk potrafi bardzo przystępnie i w prosty sposób tłumaczyć nawet złożone koncepty, a przy tym nie boi się krytykować technologicznych gigantów. Krzysiek Rojek wkłada w swoje teksty całego siebie, a na punkcie mobile ma fioła. Karol Woś natomiast wie o Linuksie wszystko i potrafi w niezwykle dojrzały i odpowiedzialny sposób pisać o technologiach przyszłości.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że dołączyli do naszej ekipy. Każdy z nich jest pasjonatem nowych technologii i zwyczajnie „jara się” tym, o czym pisze. Już teraz czuć potężny powiew świeżości, jaki ze sobą wnieśli. A jestem przekonany, że to dopiero początek i z każdym miesiącem w redakcji będą się fantastycznie rozwijać.

Poznajcie ich bliżej – oto co sami piszą o sobie.

Krzysztof Kurdyła

MacUser od 1993 r. kiedy to trafiłem do szkoły z pracownią pełną Classiców. Pierwszy prywatny maczek Colour Classic (dlaczego go sprzedałem… :( ). Za Jobsa byłem skutecznym MacEwangelistą, za czasów Tima Cooka jestem coraz bardziej MacAmiszem i sceptykiem Nowego Korporacyjnego Apple. Nowoczesne technologie uważam za największą szansę, ale i ogromne zagrożenie. Jestem fanem wszelkich narzędzi pomagających automatyzować żmudne procesy, z żalem obserwuje, że niewiele osób z tego korzysta. Zawodowo: grafika, DTP i film, ale także wdrożenia technologiczne i kierowanie ludźmi. Obecnie spokojniej i bardziej rodzinnie czyli freelance.

Tu znajdziecie wszystko, co na AW napisał Krzysiek. Ze swojej strony szczególnie mocno polecam serię „macOS na sterydach„, w której pokazuje, jak odpicować system Apple na swoją modłę. Koniecznie też zobaczcie jego wrażenia po używaniu Lumii i Windowsa Mobile w 2019/20 roku.

Dawid Pacholczyk

Człowiek stojący w dwóch epokach. Za młody żeby z czystym sumieniem nazywać się dzieckiem lat `90, za stary, aby mówić, że urodził się ze smartfonem w ręku. Twórca dziwnych metafor, umysł ścisły, który ze zbyt dużym entuzjazmem podchodzi do nawet najmniejszych nowinek technologicznych. Samozwańczy jasnowidz sektora IT.

Tutaj zobaczycie wszystkie artykuły Dawida. Ja szczególnie zachęcam do przeczytania recenzji smartwatcha Gear S3 Frontier. Dawid świetnie zrecenzował też inny zegarek – adresowany bardziej aktywnym Suunto 9 – jestem przekonany, że to nie ostatnie, tak dobre testy w jego wykonaniu.

Krzysztof Rojek

Ma w sobie coś z entuzjasty oraz technologicznego sceptyka, co sprawia, że jego zdanie ma się zazwyczaj nijak do obowiązujących trendów w myśleniu. Ex-PR’owiec który lubi prześwietlać to, jak producenci koloryzują rzeczywistość. Zagorzały przeciwnik TikToka. Prywatnie – muzyk kochający hard rock i heavy metal lat 80’tych oraz swoje dwa niesforne koty. Na Antyweb pisze o smartfonach, aplikacjach, cyberbezpieczeństwie i kiedy może – porusza też tematy związane z muzyką.

Tutaj znajdziecie wszystkie teksty Krzyśka. Mi szczególnie mocno zapadły w pamięć dwie bardzo ciekawe rozmowy – z pilotem drona i ze specem od naprawy laptopów prowadzącym świetny kanał na YouTube. Koniecznie przeczytajcie!

Karol Woś

Rocznik ’84, z wykształcenia technik elektronik. Próbuje swoich sił w technologicznej blogosferze. Miłośnik oprogramowania open source, sztucznej inteligencji oraz automatyki. Obserwuje z zaciekawieniem, jak w dobie cyfrowej zmienia się świat, i jak technologia zmienia nas samych. Uwielbia dobre filmy i seriale, w szczególności thrillery psychologiczne. Nie pogardzi też dobrym whisky i cygarem. Niespełniony pasjonat fotografii, muzyki, grafiki 3D a ostatnio również web developmentu, na które to zawsze ma zbyt mało czasu. Z wiekiem coraz bardziej sarkastyczny, stara się nabrać większego dystansu do siebie i otaczającego go świata.

Pełną antywebową twórczość Karola znajdziecie tutaj. Zdecydowanie polecam Wam artykuł o Transhumanizmie, a także felieton o błędach w open source. To prawdziwe perełki.