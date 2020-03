Samsung Gear S3 Frontier – recenzja po 2 latach używania smartwatcha. To były dobrze wydane pieniądze

Od lat jestem fanem smartwatchy i smartbandów. To bardzo dobre i często niedocenione urządzenia. Mimo oporu krok po kroku stają się stałym elementem naszej rzeczywistości. Jednak na początku swojej przygody obawiałem się nadmiernego inwestowania w tę kategorię urządzeń. Ponad 2 lata temu postanowiłem kupić coś z wyższej półki i tak oto stałem się posiadaczem Gear S3 Frontier. Zapraszam do recenzji tego sprzętu po ponad 2 latach użytkowania.

Gear S3 Frontier to ciekawe urządzenie. Bazuje na zwykłym Gear S3 jednak skierowany jest dla ludzi aktywnych i lubiących sporty na świeżym powietrzu. Świadczy o tym sama konstrukcja i wygląd. Jest ewidentnie masywniejszy i surowy (lub jak to niektórzy mówią „toporny”) względem normalnego Gear S3. No dobra, ale do rzeczy! Zobaczmy jak poradził sobie z próbą czasu.

Bateria

Zacznę od tematu chyba najbardziej istotnego, czyli baterii. Jeden z kluczowych parametrów urządzeń z tego segmentu. Z jednej strony spotkało mnie miłe zaskoczenie, ale z drugiej strony szału nie ma d…tyłu nie urywa. Prawda jest taka, że bateria w Gear S3 nigdy nie była jakaś fenomenalna. Skoro oczekiwania zostały odpowiednio ustawione to nie było miejsca na jakieś specjalne smutki.

Jednak jak to wygląda w praktyce? Po wyjęciu z pudełka bateria trzymała do 3 dni. Musicie mieć jednak na uwadze, że nie jestem osobą, która bawi się w jakieś nadmierne optymalizacje. Nie po to kupuj gadżet, żeby go świadomie spowalniać, nawet za cenę krótszego czasu pracy. Wiedziałem na co się pisałem i pomimo to zdecydowałem się na zakup.

A jak sprawa ma się po tych 2 latach? No i tu jest miłe zaskoczenie. Gear S3 Frontier to mój główny zegarek, a w sumie to jedyny. Używam go codziennie i to często przez całą dobę, a i tak nie obserwuje dużej degradacji baterii. Zegarek przytula się do ładowarki co około 2 dni przy 4 do 6 treningach tygodniowo w trakcie których używam funkcji fitness i GPS.

Czy jest to dobry wynik? To zależy od podejścia. Jeśli oczekujecie tygodnia pracy to i nówka sztuka was nie zadowoli. Jednak jeśli ktoś podziela moje podejście do elektroniki to Gear S3 dumnie stawia czoła upływowi czasu. Wielokrotnie widziałem szybszą i większą degradację baterii w telefonach czy laptopach. Nie jest źle.

Wygląd i mechanika

Nie jestem fanem mody, ale prawda jest taka, że zegarek to jednak element naszej codziennej garderoby. Nie będę się jednak wdawał w dyskusje na temat walorów estetycznych. To czy komuś się podoba czy nie to kwestia gustu, a o tych się nie dyskutuje. Jedyne co powiem to, że cała koperta została zaprojektowana w dość uniwersalny i przemyślany sposób. Jak dla mnie stylistyka zegarka wygląda równie świeżo jak w dniu zakupu. Duży plus.