Policja i ministerstwo ostrzegają przed szukaniem miłości w internecie

Korzystacie z portali i aplikacji randkowych? Być może czka tam na was prawdziwa miłość, ale warto pamiętać, że to miejsce, w którym nie brakuje oszustów. Jak się przed nimi ustrzec?

Kilka miesięcy temu pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym nie zabrakło słów krytyki kierowanych w kierunku Państwa w kwestii ochrony obywateli przed cyberatakami. Konkluzja była jasna - jest źle, choć zawsze mogło być gorzej. Jak inormowała Izba, tworzony i utrzymywany przez organy państwa system zapewniający cyberbezpieczeństwo skupiał się wyłącznie na wzmacnianiu ochrony instytucji i przedsiębiorstw uznawanych za kluczowe dla funkcjonowania państwa. Państwo jednak zapomniało o zwykłym obywatelu i to w momencie, w którym stale przybywa ataków przestępców internetowych uderzających w zwykłych ludzi.

Kilka tygodni później pojawił się raport ClickMeeting, z którego wynika, że 65 proc. Polaków martwi się o bezpieczeństwo w sieci, a ostatnie badanie zlecone przez Bank Pekao S.A. wskazuje, że statystycznie 13 mln dorosłych internautów padło ofiarą co najmniej jednego cyberprzestępstwa (więcej: Co trzeci Polak był ofiarą cyberprzestępstwa. Co się dzieje z naszym bezpieczeństwem w sieci?). I po ostatnich ruchać widać, że raport NIK zrobił na rządzących wrażenie i coś się zaczyna zmieniać.

Ministerstwo Cyfryzacji, NASK, CERT oraz inne instytucje w ostanim czasie bardziej angażują się w akcje, które mają na celu zwiększyć świadomość Polaków na temat cyberzagrożeń i tego, w jaki sposób możemy się przed nimi ustrzec. Wystarczy wspomnieć kampanię informacyjną poruszającą kwestie przejęcia kont online, która zachęcała do stosowania dodatkowych zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo użytkowników. Kilka tygodni temu Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało krótki poradnik o tym, jak bezpiecznie korzystać ze smartfona, a ostatnio przestrzegało przed fałszywymi sklepami żerującymi na naiwności klientów szukających okazji.

Ministerstwo ostrzega: miłość w internecie? Pełno w nim oszustów

Tym razem głównym tematem przewodnim akcji Ministerstwa Cyfryzacji i CERT Polski jest zwiększenie świadomości Polek i Polaków na temat zagrożeń czyhających na popularnych serwisach i w aplikacjach mobilnych pomagających znaleźć "drugą połówkę". Co podpowiada MC? Na stronach ministerstwa przeczytamy, że korzystanie z tego typu serwisów i aplikacji "ma nam sprawiać przyjemność", ale wciąż musimy pamiętać o tym, że nie do końca wiemy, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie i warto pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Przede wszystkim zasada ograniczonego zaufania . Poznając kogoś w sieci, nigdy nie mamy pewności kim jest osoba po drugiej stronie i jakie ma wobec nas zamiary. Zanim wejdziemy z kimś w relację, zastanówmy się, skąd ta osoba nas zna i w jaki sposób trafiła na nasz profil.

. Poznając kogoś w sieci, nigdy nie mamy pewności kim jest osoba po drugiej stronie i jakie ma wobec nas zamiary. Zanim wejdziemy z kimś w relację, zastanówmy się, skąd ta osoba nas zna i w jaki sposób trafiła na nasz profil. Weryfikujmy, czy nowo poznana osoba jest tą, za którą się podaje. Jak to zrobić? Można sprawdzić jej dane w internecie (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Wysyła do nas zdjęcia? Sprawdźmy czy są prawdziwe i czy nie pochodzą z przypadkowych stron.

Poprośmy o bezpośredni kontakt, np. rozmowę telefoniczną lub rozmowę wideo. Jeśli rozmówca będzie tego unikać, należy zachować czujność.

Ostrożnie podchodźmy do wszystkich tematów związanych z finansami. Jeśli osoba, z którą korespondujemy, prosi pieniądze - to sygnał alarmowy i czerwona lampka, która powinna być sygnałem do szybkiego zakończenia znajomości.

Nigdy nie udostępniajmy żadnych prywatnych danych, haseł, czy numerów kart kredytowych. Pod żadnym pozorem nie możemy wysyłać skanu swoich dokumentów.

Ostrożnie podchodźmy do linków przesłanych od osób poznanych w sieci. Nie pobierajmy przesyłanych załączników i nie instalujmy aplikacji, do których będziemy namawiani - to prosta droga do kłopotów, w szczególności jeśli pochodzą one z niezaufanych źródeł.

Korzystajmy z silnych haseł i weryfikacji dwuetapowej, zwłaszcza w poczcie elektronicznej i na portalach społecznościowych.

I co najważniejsze - pamiętajmy, że w każdej chwili mamy prawo zakończyć znajomość.

Dodatkowo, Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, by w przypadku podejrzenia, że padamy ofiarą oszustwa w sieci, warto zgłosić sprawę do CERT Polska oraz na policję.

