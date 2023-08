Masz iPhone'a? Uważaj na spam, OptimaHR nie chce cię zatrudnić

Otrzymaliście wiadomość iMessage od OptimaHR? Nie odpowiadajcie na nią. To spam. Najlepiej ją zgłosić do Apple jako wiadomość niechciana i spamerska. Nie zaszkodzi przesłać zgłoszenie do CERT Polska

Apple od dawna kreuje się na firmę, która stawia na bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Jednak sita systemów odpowiedzialnych za utrzymanie wszystkiego w ryzach nie zawsze zdają egzamin. Od czasu do czasu mogą zdarzyć się incydenty, które zaskoczą nawet długoletnich posiadaczy iPhone'ów.

Wydawać by się mogło, że spam wysyłany jako wiadomość tekstowa to domena SMS-ów. Okazuje się jednak, że złośliwe, spamerskie wiadomości mogą też być rozsyłane przez komunikator iMessage, z którego mogą korzystać posiadacze urządzeń Apple. Tak też jest w przypadku informacji o rzekomym poszukiwaniu pracowników przez dział HR w OptimaHR:

Jestem HR w OptimaHR i szukamy osób w wieku 20+ w Polsce, aby pomóc twórcom aplikacji w optymalizacji ich aplikacji i przesyłaniu treści w celu zwiększenia widoczności, ekspozycji i pobrań ich aplikacji, co prowadzi do rekomendacji i lepszych rankingów sklepów z aplikacjami. Praca przez 5 kolejnych dni w tygodniu, 60-90 minut dziennie, elastyczne godziny pracy i lokalizacja (może być zorganizowana zgodnie z osobistymi życzeniami, potrzebny jest tylko telefon komórkowy), możesz zarobić 1000-1500 zł dziennie po zakończeniu, wynagrodzenie podstawowe za 5 dni w tygodniu wynosi 3300 zł, aby do nas dołączyć, skontaktuj się z odpowiednim menedżerem ds. rekrutacji za pośrednictwem WhatsApp, aby uzyskać szczegółowe informacje (pracodawca).

O podobnych incydentach kilka miesięcy temu pisał serwis Niebezpiecznik, który zwracał uwagę na zwiększoną liczbę zgłoszeń spamu przez iMessage. Tego typu wiadomości znów zaczęły pojawiać się w ostatnich tygodniach - choć zaglądając w Google, nie ma zbyt wielu wpisów na ten temat - kilka dni temu o tym samym spamie pisał serwis dailyweb. Jednak od kilku dni zgłaszają się do mnie znajomi z telefonami iPhone z pytaniem, czy zauważyłem podobne incydenty. Dziś rano sam otrzymałem wiadomość od "OptimaHR" z informacją o poszukiwaniu pracowników. Na liście odbiorców nie znalazłem żadnego znajomego numeru, ale 9 z 10 adresatów to numery z Polski.

Spam na iMessage? To też możliwe. Uwaga na złośliwe wiadomości

Dostaliście taką wiadomość? Nie odpowiadajcie, nie wdawajcie się w dyskusje z nadawcą, ani żadnym numerem, który znajduje się w grupie. Najlepiej od razu opuście rozmowę i zgłoście wiadomość do Apple jako niechcianą. Jak to zrobić? Wystarczy dotknąć i przytrzymać niechcianą wiadomość na liście wiadomości, a następnie wybrać opcję Zgłoś jako niechciane. Jeśli wiadomość została już otworzona, należy przewinąć na dół ekranu, i wybrać opcję Zgłoś jako niechciane, potwierdzając przyciskiem Usuń i zgłoś jako niechciane.

Jak jeszcze można pomóc? Na przykład poprzez zgłaszanie do CERT Polska. Pomagając sobie, pomagamy również innym - takie wspólne działania nas wszystkich to najskuteczniejsza broń przeciwko atakom przestępców w internecie. Warto pamiętać, by każdy przypadek oszustwa zgłaszać do CERT Polska, a można to zrobić na kilka sposobów:

podejrzane SMS-y - najlepiej przesłać na nr: 799 448 084 (warto zapisać sobie ten numer w książce telefonicznej)

podejrzane strony - można zgłaszać poprzez formularz na stronie: incydent.cert.pl

podejrzane wiadomości mailowe - najlepiej przesłać na adres: cert@cert.pl

CERT wszystkie tego typu zgłoszenia bierze na poważnie i jeśli podacie swoje dane kontaktowe (adres email lub numer telefonu) odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona po 48 godzinach.