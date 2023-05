Google, Ministerstwo Cyfryzacji, NASK i CERT Polska wspólnie dla bezpieczeństwa w internecie

Co łączy Google, Ministerstwo Cyfryzacji, NASK i CERT Polska? Kampania edukacyjna poświęcona weryfikacji dwuetapowej. To dodatkowe zabezpieczenie naszych kont przed hakerami. Z funkcji warto korzystać wszędzie, gdzie jest udostępniania.

Jeszcze kilka miesięcy temu Najwyższa Izba Kontroli krytykowała niewystarczające ruchy ze strony państwa w kwestii ochrony obywateli przed cyberatakami. Konkluzja była jasna - jest źle, choć zawsze mogło być gorzej. Jak informuje Izba, tworzony i utrzymywany przez organy państwa system zapewniający cyberbezpieczeństwo skupiał się wyłącznie na wzmacnianiu ochrony instytucji i przedsiębiorstw uznawanych za kluczowe dla funkcjonowania państwa. Państwo jednak zapomniało o zwykłym obywatelu i to w momencie, w którym stale przybywa ataków przestępców internetowych uderzających w zwykłych ludzi. Kilka tygodni później pojawił się raport ClickMeeting, z którego wynika, że 65 proc. Polaków martwi się o bezpieczeństwo w sieci. Czas to zmienić - i być może wspólna kampania edukacyjna organizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, NASK, CERT Polska przy współpracy z Google nieco poprawi naszą świadomość na temat zagrożeń w internecie.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z przejęciem kont online i zachęcić do stosowania dodatkowych zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo użytkowników. Weryfikacja dwuetapowa, zwana również uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, logowaniem dwuetapowym itp., jest prostym zabezpieczeniem, które w wyraźny sposób zwiększa nasze bezpieczeństwo w internecie. Przykładowo - logując się do bankowości internetowej/mobilnej, do poczty e-mail lub do innej usługi, oprócz podania loginu i hasła, musimy również uwierzytelnić się przy użyciu telefonu, tabletu lub innego urządzenia.

Zazwyczaj jest to kilkucyfrowy kod przesyłany przez SMS lub e-mail, który następnie musimy wpisać na stronie, na którą chcemy się zalogować. Łatwiej jednak skorzystać z alternatywy w postaci aplikacji mobilnej np. Google Authenticator lub funkcji oferowanych przez Pęk kluczy iCloud na urządzeniach Apple, gdzie iPhone, iPad lub komputer Mac może automatycznie generować te kody bez konieczności korzystania z wiadomości SMS lub dodatkowych aplikacji.

Kampania Google, Ministerstwa Cyfryzacji, NASK i CERT Polska - bezpieczeństwo dzięki weryfikacji dwuetapowej

Kampania edukacyjno-informacyjna przygotowana przez Google, Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK i CERT Polska, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, realizowana jest w internecie, telewizji, radiu i prasie. Wiedzę na temat weryfikacji dwuetapowej należy czerpać ze sprawdzonych źródeł. Zespół CERT Polska, działający w strukturach NASK, na potrzeby kampanii uruchomił specjalną stronę www.cert.pl/2etapy. Udostępniono tam dodatkowe materiały na temat weryfikacji dwuetapowej. Użytkownicy dowiedzą się z niej, na czym polega to rozwiązanie i jak je uruchomić na popularnych kontach w sieci, takich jak e-mail czy media społecznościowe.

Skuteczna współpraca Ministerstwa Cyfryzacji, NASK oraz Google przy obecnej kampanii edukacyjnej stanowi wymowny dowód na to, jak ważne są tego typu działania. Wciąż istnieje ogromna potrzeba pogłębionego uświadamiania użytkowników internetu zarówno o różnego rodzaju cyberzagrożeniach, jak i skutecznych technikach zwiększających ich bezpieczeństwo w sieci, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe. W ostatnich miesiącach te potrzeby są bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż wyraźnie wzrosła aktywność cyberprzestępców w Polsce.

- mówi Janusz Cieszyński, Minister Cyfryzacji.

Mam nadzieję, że dzięki kampanii wielu jej odbiorców przekona się do stosowania uwierzytelniania dwuskładnikowego. To już powszechnie stosowany standard, na dodatek darmowy i prosty w użyciu, który w ogromnym stopniu zwiększa bezpieczeństwo naszych danych, naszej poczty i naszych pieniędzy

- podkreśla Sebastian Kondraszuk, szef CERT Polska w NASK.

Już teraz każdy z nas powinien stosować bardziej zaawansowane sposoby zabezpieczenia się w internecie, takie jak stosowanie weryfikacji dwuetapowej wszędzie tam, gdzie to możliwe

- mówi Artur Kuliński, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Google Cloud.