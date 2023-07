Co trzeci Polak był ofiarą cyberprzestępstwa. Co się dzieje z naszym bezpieczeństwem w sieci?

Jak wygląda bezpieczeństwo Polaków w internecie? O świadomości zagrożeń w sieci piszemy wielokrotnie i za każdym razem przestrzegamy, że w nie trudno o problemy. Najważniejsza jest samoświadomość i podejmowanie szybkich działań jeśli tylko zobaczymy, że coś jest nie tak. Choć w zeszłym roku pisaliśmy, że Polska wypada lepiej niż niektóre kraje zachodnie, tak wciąż warto przypominać i edukować. Tym bardziej, że ostatnie dane wskazują, że Statystycznie 13 mln dorosłych internautów padł ofiarą co najmniej jednego cyberprzestępstwa. Tak wynika z raportu udostępionego przez Bank Pekao S.A.

Źródło: Depositphotos

Raport "Czy czujesz się bezpiecznie w Internecie" przedstawia wyniki dotyczące świadomości i bezpieczeństwa internautów w Polsce. Zgodnie z raportem, co trzeci Polak był ofiarą co najmniej jednego cyberprzestępstwa. Najczęstszymi zagrożeniami wymienianymi przez respondentów były zainfekowane złośliwym oprogramowaniem urządzenia, utrata pieniędzy z kont bankowych oraz wykorzystywanie danych do podszywania się i oszukiwania innych. 47% osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że wie, co zrobić w przypadku ataku, jednak zaledwie co trzeci ankietowany zgłosił fakt zaistnienia przestępstwa do odpowiednich służb.

Czy czujesz się bezpiecznie w Internecie

Raport wskazuje również na różne postawy i taktyki działania wykorzystywane przez internautów w celu ochrony przed cyberatakami. Najczęściej wybieraną była ostrożność, którą stosowało ponad połowa respondentów. Unikali oni otwierania linków i załączników pochodzących z nieznanych źródeł. Inne metody ochrony obejmowały korzystanie z programów antywirusowych, unikanie publicznych sieci Wi-Fi, stosowanie skomplikowanych haseł i PIN-ów do kont i urządzeń oraz ostrożność w publikowaniu informacji w sieci.

W raporcie znajdziemy też analizę zachowań Polaków w sieci. W trakcie badania zidentyfikowano cztery podstawowe typy internautów. Są to: Minimaliści (30% ankietowanych), Zaradni (28%), Pragmatycy (27%) i Ryzykanci (15%). Każda z tych grup różni się w swoim podejściu do bezpieczeństwa, wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobach zabezpieczeń stosowanych podczas korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych. Większość z nas jest świadomo istniejących zagrożeń w cyberprzestrzeni, choć różnimy się w sposobie ich postrzegania i reagowania na nie. Najczęściej atakowaną grupą są Ryzykanci - 78% respondentów z tej grupy przyznało się do bycia ofiarą cyberprzestępstwa.

Wyniki raportu Banku Pekao S.A. o cyberbezpieczeństwie

Z kolei Pragmatycy są najrzadziej dotknięci cyberprzestępstwami (45%). Jest to prawdopodobnie związane z zachowaniem tych dwóch grup w Internecie. Pragmatycy spędzają w nim najmniej czasu i bardzo dbają o swoje bezpieczeństwo. Ta cecha sprawia, że przypominają grupę Zaradnych. Minimaliści natomiast spędzają w sieci ponad 6 godzin dziennie, czyli o 30 minut więcej niż średnia. Czują się swobodnie, ale charakteryzuje ich także wysoki poziom niepewności. Więcej informacji na temat charakterystyki poszczególnych grup można znaleźć w raporcie.

W dzisiejszym świecie kwestie związane z bezpieczeństwem w przestrzeni internetowej stają się coraz bardziej istotne. Przygotowany przez nas raport pokazuje, że niezwykle ważne jest zrozumienie zagrożeń, z jakimi możemy zetknąć się w sieci. Bank Pekao poprzez swoje działania aktywnie i regularnie angażuje się w edukację swoich klientów i stara się zwiększać ich świadomość w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. W procesie kształcenia banki i instytucje finansowe powinny odgrywać szczególną rolę.

- mówi Piotr Zborowski, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Uzupełnieniem raportu jest udostępniony właśnie specjalny test, w którym możecie sprawdzić, w którą z czterech kategorii zachowania w internecie się wpisujecie. Warto zaznaczyć, że bank nie zbiera danych osobowych, ani nie dokonuje profilowania w oparciu o zaznaczone odpowiedzi a wszystkie wyniki mają wyłącznie charakter informacyjny.

Źródło: informacje prasowe

Stock image from Depositphotos