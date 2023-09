Po tej ustawie mamy przynajmniej wiedzieć, że nas kontrolowano

Cały projekt ustawy został przygotowany przez fundację Panoptykon, we współpracy i poparciu takich organizacji jak Krajowa Izba Radców Prawnych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego, Amnesty International, Stowarzyszenie Wolne Sądy czy Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska.

Tak więc to dość szerokie zainteresowanie tym projektem, ale trudno się temu dziwić - mamy problem ze służbami, co dobitnie pokazała afera z Pegasusem. O fakcie podsłuchiwania niektóre ważne osobistości w naszym kraju, dowiadywały się od producenta smartfona, z którego korzystali. W sumie to dobrze, bo niewiele osób by się o tym dowiedziało, jakby to byli zwykli obywatele.

W swoich założeniach nowa ustawa miała by wprowadzać konieczność przede wszystkim:

wprowadzenia mechanizmu informowania o fakcie poddania jednostki kontrolivoperacyjnej (np. podsłuchowi) lub pozyskiwania danych na jej temat – po 12 miesiącach od zakończenia kontroli,

stworzenie niezależnego organu kontrolującego służby uprawnione do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Kontrolą taką miałyby zostać objęte takie organy jak:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencja Wywiadu,

Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

Służba Wywiadu Wojskowego,

Centralne Biuro Antykorupcyjne,

Policja,

Krajowa Administracja Skarbowa,

Straż Graniczna,

Żandarmeria Wojskowa,

Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA,

Służba Ochrony Państwa,

Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej.

Wojciech Klicki, autor założeń:

Przez wykorzystanie Pegasusa przeciwko szefowi sztabu największej partii opozycyjnej wybory parlamentarne w 2019 r., choć nie były sfałszowane, nie były też uczciwe. Liczymy na to, że po najbliższych możliwe będzie wprowadzenie naszych rozwiązań, które uniemożliwią takie sytuacje w przyszłości. Widzimy, jak informacje o ludziach, często wrażliwe, mogą być wykorzystane, żeby uderzyć w konkretne osoby. Na przykład w te, które publicznie skrytykują władzę. U źródła problemu często są służby, które w niekontrolowany sposób pozyskują informacje na nasz temat.

To prawda, że zainteresowanie służb skierowane jest głównie do ważnych osób - możemy sobie przy tym powiedzieć, że nas to nie dotyczy, nie mamy nic do ukrycia, itp., ale problem jest dużo szerszy i może dotknąć każdego z nas.

Problemem tym jest brak konieczności informowania obywateli o przeprowadzonych kontrolach. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której dany, ważny podmiot poddany jest szczegółowej kontroli i okazuje się, że któregoś tam dnia kupował coś w sklepie internetowym u kogoś z Was - sprawdźmy czy odprowadził podatek od tego zakupu, czy w ogóle płaci podatki, a co nam szkodzi.

Wojciech Klicki:

Polskie służby nie informują o inwigilacji osób poddanych kontroli operacyjnej. Można się o tym dowiedzieć dopiero z aktu oskarżenia. Jednakże w 2022 r. tylko 13% podsłuchów prowadzonych przez policję przyniosło materiały do procesu karnego. Pozostałe osoby, których prywatność została naruszona, nigdy się o tym nie dowiedzą. To wpływa na poziom zaufania do służb. Brakuje też organu, gdzie można złożyć skargę w przypadku uznania, że inwigilacja była nieuzasadniona i naruszała prawa danej osoby.

W obecnym stanie prawnym nigdy się o tym nie dowiecie - chyba, że dopiero przy ewentualnym akcie oskarżenia. Taka sytuacja nie miałaby miejsca lub miała w dużo węższym zakresie, jakby funkcjonariusze mieli świadomość, że takie działania poddane zostaną weryfikacji przez organ nadrzędny, a Wy po roku będziecie poinformowani o tym, że postronnie też byliście sprawdzani. To dałoby Wam narzędzia do dochodzenia Waszych praw, w przypadku stwierdzonych nadużyć w tym zakresie.

Źródło: Panoptykon

Stock Image from Depositphotos.