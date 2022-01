Co ciekawego pojawi się w przyszłym tygodniu w ramach abonamentu PlayStation Plus? Sony zaprezentowało listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą w lutym.

Pierwszy miesiąc 2022 r. powoli dobiega końca. To ostatni moment na dodanie do swojej biblioteki gier ze styczniowej oferty PlayStation Plus. Persona 5 Strikers, DIRT 5 oraz Deep Rock Galactic dostępne są jeszcze przez kilka dni. Możei nie są to najmocniejsze tytuły, tak z całą pewnością przyciągnęły uwagę części graczy. A jak będzie wyglądał luty 2022 roku?

PlayStation Plus w lutym. Gry na PlayStation 4 oraz PlayStation 5

Przyszły miesiąc nie będzie należał do najmocniejszych gier w historii PlayStation. Nie oznacza to wcale, że nie będzie w co grać - wręcz przeciwnie. Już 1 lutego w PlayStation Plus pojawią się:

EA Sports UFC 4 - coś dla fanów sportów walki. Gracze mogą wybierać spośród różnorodnych trybów i sposobów gry. Wejdź na szczyt w trybie kariery zawierającym zupełnie nowy system ewolucji zawodników, rywalizuj o tytuł mistrza świata w nowym trybie walk błyskawicznych lub staw czoła najlepszym graczom globu w sieciowych mistrzostwach świata i zostań niekwestionowanym mistrzem.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure - miażdż szkielety, ubijaj smoki i walcz z olbrzymimi golemami. Przeżyj uznaną przygodę z 2013 roku, od której wszystko się zaczęło, w tej samodzielnej kampanii pełnej fantazji, zabawy i gór magicznych łupów. Wybierz swoją postać spośród sześciu wyjątkowych łowców krypty oferujących unikalne, popisowe umiejętności i potężne możliwości rozwoju, a następnie rzuć się w wir fantastycznie chaotycznych bitew w trybie dla pojedynczego gracza i kooperacji.

Planet Coaster - zaskocz i zachwyć tłumy gości wybudowanym przez siebie parkiem marzeń i zarządzaj tętniącym życiem światem, w którym możesz dopracować każdy szczegół. Skorzystaj z gotowych projektów, aby szybko rozmieścić ponad 700 przygotowanych wcześniej obiektów, w tym kolejki górskie, udogodnienia i elementy scenerii. Możesz też budować od podstaw, pieczołowicie tworząc konstrukcje z mniejszych fragmentów, lub odmienić cały teren parku za pomocą narzędzi do przekształcania krajobrazu.

PlayStation Plus w lutym. PlayStation 5 i wsteczna kompatybilność z PS4

W gry, które już posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także na konsoli PlayStation 5. Wsteczna kompatybilność do poprzedniej generacji dotyczyć ma 99% tytułów. Jeśli macie już PS5 pamiętajcie też o PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które można zagrać na nowej konsoli — w ramach jednej opłaty PlayStation Plus. Polscy użytkownicy PS+ mają też dostęp do PlayStation Plus Video Pass — VOD z filmami i serialami.

A ja czekam na rozszerzenie PlayStation Plus o nowe możliwości - o czym mówi się od kilku tygodni. Czy nowa oferta Sony będzie w stanie powalczyć z fantastyczną biblioteką gier Xbox Game Pass? Przekonamy się niedługo - pod warunkiem, że plotki się potwierdzą i japońska firma zaprezentuje swoją alternatywę rozszerzającą funkcjonalność dość ubogiego w ostatnim czasie PlayStation Plus.