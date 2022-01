Epic Games przejmuje polskie, niezwykłe, studio tworzące gry

Epic Games to jeden z tych rynkowych graczy, z którym warto dobrze trzymać. Budżety którymi dysponują robią wrażenie — i dla wielu twórców mogą okazać się prawdziwie zbawienne w dalszym rozwoju. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że twórcy Unreal Engine biorą pod swoje skrzydła polskie studio pełne talentów: Plastic!

https://www.youtube.com/watch?v=aE37l6RvF-c&authuser=0

Plastic przejęte przez Epic Games. Przed twórcami Datury otwierają się zupełnie nowe perspektywy?

Plastic to jedno z tych studiów, które w mojej opinii są dość... wyjątkowe. Sam poznałem ich dzięki demoscenie — i nie da się ukryć, że ich dotychczasowe produkcje pełne są abstrakcyjnego sznytu, który pozwala im się wyróżniać na tle konkurencji. Jeżeli tylko mieliście przyjemność spędzić chwilę z Linger in Shadows, Daturą czy Bound, to prawdopodobnie doskonale wiecie co mam na myśli. Niepowtarzalny klimat towarzyszy ich tytułom od lat — i mam cichą nadzieję, że po przejęciu przez Epic takowego nie zabraknie, po prostu gołym okiem będzie widać zupełnie inne budżety.

„Od ponad dwudziestu lat zespół Plastic tworzy jedne z najambitniejszych i najbardziej przyszłościowych projektów na demoscenie” – mówi Hector Sanchez, dyrektor działu wydawniczego Epic Games. „Ta grupa niesamowicie zdolnych ludzi stworzyła definiujące gatunki projekty, które wytyczały kierunki rozwoju technologicznego, wykorzystując do maksimum możliwości sprzętowe i dbając o estetykę oraz walory artystyczne. Ogromnie cieszy nas, że dołączyli do naszego zespołu i że możemy wspierać ich rozwój w firmie Epic”.

https://www.youtube.com/watch?v=vktlNnql7mA&authuser=0

Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy nowych projektów tej zdolnej i wyjątkowej w ujęciu światowym ekipy. Trzymam kciuki za owocną współpracę i kolejne gry, bo przecież od premiery Bound minęło już kilka dobrych lat...

Źródło: informacja prasowa