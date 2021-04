PlayStation Plus Video Pass: wyciekły informacje o „Netflixie od PlayStation”

PlayStation regularnie pozwala nam usłyszeć o nowościach przed oficjalnymi zapowiedziami. Przywykliśmy już do wcześniejszych przecieków związanych z ofertą PlayStation Plus, ale dzisiaj — jeszcze przed jakimikolwiek oficjalnymi komunikatami — wyciekły informacje na temat PlayStation Plus Video Pass. I to bezpośrednio z serwerów Sony — a dokładniej, polskiego oddziału.

PlayStation Plus Video Pass — zastępstwo dla wypożyczalni i sklepu z filmami i serialami

Kilka tygodni temu Sony zapowiedziało zamknięcie swojego sklepiku z filmami i serialami, które można było kupować i/lub wypożyczać. Wszystkie treści mają zniknąć z dniem 31.08.2021 roku i dostęp do nich zatrzymają wyłącznie wcześniejsi klienci, czyli dokładnie jak ma to miejsce w przypadku zamykanych cyfrowych sklepików z grami. Prawdopodobnie nikt (albo przynajmniej: niewielu) z Was odczuło skutki tego zamknięcia, bo usługa nigdy nie była oficjalnie dostępna w Polsce. Ale tęskniący za wypożyczalnią od Sony najwyraźniej nie będą musieć długo czekać na zastępstwo.