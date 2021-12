Nowa odsłona PS Plus w przyszłym roku. Sony chce powalczyć z Xbox Game Pass

PlayStation pracuje nad nowym abonamentem, który w przyszłym roku miałby zastąpić dotychczasowe PlayStation Plus. W połączeniu z PS Now, nowymi funkcjami i wsteczną kompatybilnością, chce powalczyć z Xbox Game Pass, które cieszy się sporą popularnością na konsolach Microsoftu.

PlayStation Plus to obecnie dwie/trzy gry w ramach abonamentu dodawane miesięcznie. To także wieloosobowy tryb online, rabaty w PlayStation Store i przestrzeń w chmurze na zapisane dane. W Polsce to również PlayStation Plus Video Pass z biblioteką VOD filmów i seriali. Posiadacze konsoli PlayStation 5 mają dodatkowo do dyspozycji "Pomoc dotyczącą gier". Oferuje ona wskazówki i podpowiedzi. W ramach "Kolekcji PlayStation Plus" udostępniony jest pakiet hitów z PS4 bez dodatkowej opłaty.

Jason Schreier z serwisu Bloomberg donosi, że Sony pracuje nad rozszerzeniem funkcjonalności PlayStation Plus, w tym nowe plany mające przyciągnąć mają uwagę nowych graczy oraz tych, którzy od tego typu płatnych usług oczekują dużo więcej. Nowy abonament ma być odpowiedzią na Xbox Game Pass. A ten, oprócz bogatej biblioteki gier z konsol Xbox, pozwala cieszyć się największymi premierami od wewnętrznych studiów Microsoft. Także w chmurze, w ramach jednego, miesięcznego abonamentu w wersji Ultimate.

Nowe PlayStation Plus na wiosnę 2022. Sony chce powalczyć z Xbox Game Pass

Dokumenty, do których dotarł Bloomberg sugerują, że PlayStation Plus wchłonie całkowicie PlayStation Now, które, przypomnę, wciąż nie jest oficjalnie dostępne w Polsce. Sony rozszerzy możliwości abonamentu o nowe funkcje. Jednak za nowe możliwości będzie trzeba dodatkowo zapłacić. Odświeżone PlayStation Plus, o kodowej nazwie Spartacus, oferować ma kilka planów: podstawowy zawierać będzie dotychczasową ofertę abonamentu. Drugi plan zaoferuje dodatkowo stale rosnącą bibliotekę gier z PlayStation 4 i z czasem PlayStation 5. Najdroższy i w moim odczuciu najbardziej interesujący zawiera w sobie wszystkie poprzednie rozwiązania oraz rozbudowane wersje demo największych hitów i dostęp do klasyków z PS1, PS2, PS3 oraz PSP z wykorzystaniem chmury.

Nowy abonament miałby zostać uruchomiony już na wiosnę 2022 r. Wskazywać na ten czas może także data końca testów PlayStation Plus Video Pass. Usługa w Polsce dostępna jest do 22 kwietnia przyszłego roku. W dokumentach brakuje jednak informacji na temat cen poszczególnych pakietów. Sony oczywiście niczego nie potwierdza, na pytania Bloomberga jeszcze nie odpowiedział. Nie oczekiwałbym jednak żadnego stanowiska. Jeśli firma zdecyduje się na zaprezentowanie odświeżonego abonamentu, zrobi to, gdy będzie gotowa.