Zakup PlayStation 5 nie będzie łatwy. Sony dostarczy mniej konsol niż planowało

Będzie walka w sklepie i płacz osób, którym nie udało się kupić sprzętu

Doskonale pamiętam problemy z dostępnością PlayStation 4 na start — dotyczyła ona nie tylko polskich sklepów, ale braki były na całym świecie. Po fali popularności PS4 nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że PS5 będzie hitem sprzedaży i przed sklepami ustawią się kolejki chętnych na zakup sprzętu nowej generacji — w końcu lepiej Cyberpunka 2077 czy Assassin’s Creed Valhalla zagrać na lepszym sprzęcie. Będzie nie tylko ładniej, ale i szybciej — no i możliwe, że technicznie będą to dużo milsze w obyciu gry. Początkowo plotkowało się o tym, że cena konsoli może wynieść nawet 3000 złotych — ale po ujawnieniu cen Xbox Series X oraz Xbox Series S Microsoftu absolutnie nie wierzę, by Sony jakoś specjalnie chciało je przebić, a już na pewno nie o tyle. Najdroższy Xbox kosztować będzie 2249 zł — i rzekomo z tego powodu pierwotnie planowana cena PlayStation 5 zostanie obniżona. Na ten moment to jednak tylko gdybanie — ale już jutro wszystko stanie się jasne, bo przypominam że o 22 polskiego czasu rozpocznie się konferencja, na której japoński gigant (najprawdopodobniej) rozwieje wszelkie wątpliwości związane z ceną i datą premiery PlayStation 5. Lepiej późno niż później. Ale na Waszym miejscu w zaufanych sklepach robiłbym już rezerwację…

