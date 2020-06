Grałem w Cyberpunk 2077 i już wiem czy warto czekać na premierę

Pozytywnie zaskoczył mnie model jazdy. Spodziewałem się kartonowych pojazdów, a dostałem coś zbliżonego do GTA V, więc jak najbardziej na plus. Oczywiście CD Projekt RED może się zasłonić nieistniejącymi autami przyszłości i nikt się nie przyczepi ale dobrze, że jeździ się przyjemnie, bo to główny sposób przemieszczania się po mieście. Własne auto można przywołać jak Płotkę w Wiedźminie 3, ale można również po prostu zastrzelić kierowcę i przejąć jego pojazd. Teoretycznie wystarczy wyciągnąć go lub ją z samochodu, ale do tego potrzebna jest specjalna umiejętność, której w demie jeszcze nie odblokowałem. Ale już po strzale w głowę kierowcy mogłem przejąć jego auto, więc możliwości jest naprawdę sporo. A i samochód, w który wsiadłem był w porównaniu z moim autem niezłym gratem, więc od razu przetestowałem różnice między poszczególnymi pojazdami.

Mam jednak kilka obaw dotyczących Cyberpunk 2077

Patrząc ogólnie Cyberpunk 2077 nie rzucił mnie w żadnym momencie na kolana. Nie poczułem, że obcuję z nową jakością w jakimkolwiek aspekcie. Nawet po zakończeniu rozgrywki czułem, że świetnie spędziłem czas, poznałem wciągający świat z bardzo dobrze rozpisanymi bohaterami i historia, ale jednak nie oczekuję by na jesieni Cyberpunk 2077 był jakimś przełomem. Ale od razu zaznaczę, że miałem to samo z Wiedźminem 3, a sami wiecie jak dobra była to gra.

Obawiam się też trochę oprawy graficznej. Graliśmy na mocarnych PC-tach, zapewne z włączonymi wszystkimi możliwymi bajerami, a gra nie prezentowała się jakoś powalająco i wizualnie bardziej przypadło mi do gustu The Last of Us 2. To co widzicie na przebitkach w materiale wideo i na screenach dostarczonych przez producenta wydaje mi się nieco ładniejsze niż to co widziałem ja. Owszem, były momenty kiedy światła wprowadzały rewelacyjny klimat i wszystko prezentowało się świetne. Ale zdarzały się też gorsze fragmenty, gorsze obiekty, gorsze oświetlenie. Obawiam się więc trochę jak będzie wyglądać wersja na aktualne konsole i czy nie lepiej poczekać z graniem do PlayStation 5 i Xbox Series X. Z drugiej strony konsolowcy mają dostać darmowy upgrade więc mam nadzieję, że nic w tym temacie się nie zmieni.