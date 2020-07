Jak podaje Bloomberg powołując się na Nikkei i źródła zbliżone do Sony, japońska firma chce wyprodukować do końca roku fiskalnego 10 milionów egzemplarzy konsoli PlayStation 5 — takie oczekiwania postawiono przed fabrykami składającymi konsolę nowej generacji. Początkowo zakładano, że do końca roku fiskalnego (czyli do kwietnia 2021) Sony miałoby przygotować 5-6 milionów urządzeń. W dwóch pierwszych kwartałach po starcie PlayStation 4 Sony sprzedało 7,5 miliona urządzeń (do końca 2014 r. było to 4,2 miliona sztuk). Niemal 50% wzrost produkcji ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie samych graczy i sytuacji na rynku.

Główny powód tej decyzji? Koronawirus. Ten sam, oprócz ceny, który jeszcze w kwietniu był kluczowym argumentem ograniczenia produkcji i opóźnionej prezentacji konsoli, która odbyła się dopiero w czerwcu. To właśnie wtedy poznaliśmy wygląd nowej generacji konsol, choć wciąż nie wiemy, kiedy dokładnie trafi do sprzedaży i w jakiej cenie. Choć tę ostatnią mogliście poznać w zeszłym tygodniu, kiedy sklep x-kom przez pomyłkę wystawił na sprzedaż PlayStation 5 w cenie 2499 zł za wersję z napędem optycznym. Sony monitoruje sytuację na całym świecie i przygląda się przygotowaniom na nadejście drugiej fali, co według wielu ekspertów jest niemal pewne.

A co za tym idzie? Kolejne obostrzenia, powrót do „lockdownów” i ograniczenie wychodzenia z domu. Czas ten umilą nam konsole i firma wie, że drzemie w tym ogromny potencjał na pozyskanie nowych klientów. Pytanie tylko, ile z tych 10 milionów wyprodukowanych egzemplarzy PlayStation 5 trafi do sprzedaży i ile zostanie kupionych. Tym bardziej, że ze względu na pandemię mogą pojawić się dodatkowe utrudnienia w transporcie gotowych produktów do sklepów na całym świecie. Podobne zwiększenie produkcji dotyczy samych kontrolerów DualSense. Bloomberg dodaje, że masowa produkcja PlayStation 5 ruszyła w zeszłym miesiącu i do końca września ma powstać 5 milionów sztuk konsoli. Drugie tyle ma zejść z linii produkcyjnych do końca 2020 r.

Sony nie jest osamotnione w zwiększaniu produkcji swoich urządzeń. Podobny ruch wykonuje FACEBOOK. Nowy model gogli VR Oculus, który ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku zaliczy wzrost na poziomie 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym i z linii produkcyjnej ma zjechać 2 miliony gotowych produktów — do końca 2020 r. Te także mają umilić czas podczas drugiej fali koronawirusa. To także dobry sposób na radzenie sobie ze skutkami ekonomicznymi kryzysu, który w najbliższych miesiącach znów może uderzyć w przedsiębiorców — zarówno tych dużych, jak i małych.