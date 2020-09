Zapowiedź konferencji o PS5. To na niej poznamy cenę i datę premiery!

Nie dalej niż kilka godzin wcześniej pisałem o plotkach związanych z ceną i zawartością pudełka PlayStation 5. Wspominałem też wtedy, że po zapowiedzi Xbox Series S Sony nie może już specjalnie długo przeciągać — i wkrótce musi podać już oficjalnie cenę sprzętu, a także datę premiery. W końcu urządzenie ma trafić na rynek jeszcze tej jesieni — prawdopodobnie w listopadzie. Uderz w stół, a nożyce się odezwą — nie trzeba było długo czekać, Sony zapowiedziało dzisiaj wydarzenie — jak na 2020 przystało — online. I to na nim prawdopodobnie poznamy wszystkie szczegóły dotyczące ich nowej konsoli. Szczegóły ujawnienia których spodziewaliśmy się w czerwcu.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 9pm BST / 10pm CEST: https://t.co/aNs2Y0mdHm pic.twitter.com/cXamPIa9Nx — PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 12, 2020

Konferencja o PlayStation 5 nareszcie zdradzi nam cenę i datę premiery… prawda?

Konferencja na której powinniśmy nareszcie poznać wszystkie szczegóły dotyczące nowej generacji sprzętów do grania od Sony zapowiedziana została na najbliższą środę, 16 września, o godzinie 10 rano. Zapowiada się emocjonujący poranek, podczas którego przedstawiciele japońskiego koncernu powinni nareszcie rozwiać wszelkie wątpliwości związane z dostępnością, ceną i oficjalnym startem zamówień przedpremierowych. I nie ukrywam, że jeżeli będzie to kolejne wydarzenie na której te informacje nie padną, to pozostaje mi tylko rozłożyć ręce ;-). Jednocześnie mam też cichą nadzieję, że polski oddział Sony poda informacje dotyczące naszego rynku: czyli nareszcie dowiemy się ile w Polsce zapłacimy za PlayStation 5. I jak będzie z dostępnością — bo pewnie wszyscy pamiętamy jak trudno było o własną konsolę w dniu premiery PS4…