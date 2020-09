Xbox Series X vs Xbox Series S: porównanie konsol. Co musisz o nich wiedzieć?

Ale no właśnie: jeżeli macie już nowy telewizor 4K i chcielibyście cieszyć się rozgrywką w bardzo wysokiej rozdzielczości — tańszy wariant może was nie zainteresować, bo zaoferuje on wyłącznie natywną rozdzielczość 1440p (ale z upskalowaniem do 4K). Poza tym — nie uświadczymy w nim czytnika dysków, co z perspektywy wielu graczy jest elementem kluczowym przy wybieraniu sprzętu na lata.

Xbox Series X i Xbox Series S — porównanie konsol nowej generacji

Xbox Series X Xbox Series S CPU 8-Core AMD Zen 2 CPU @ 3.8GHz 3.6GHz z SMT 8-Core AMD Zen 2 CPU @ 3.6GHz 3.4GHz z SMT GPU AMD RDNA 2 GPU 52 CU @ 1.825GHz AMD RDNA 2 GPU 20 CU @ 1.565GHz Moc GPU 12.15 teraflopów 4 teraflopów Chip Custom 7nm Enhanced SoC Custom 7nm Enhanced SoC RAM 16GB GDDR6 RAM, 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s 10GB GDDR6 RAM, 8GB @ 224GB/s, 2GB @ 56GB/s Planowana wydajność 4K @ 60 FPS, możliwe nawet 120 FPS 1440p @ 60 FPS, możliwe nawet 120 FPS Pamięć 1TB PCle Gen 4 NVMe SSD 2.4GB/s bez kompresji, 4.8GB/s skompresowane 512GB PCle Gen 4 NVMe SSD 2.4GB/s bez kompresji, 4.8GB/s skompresowane Rozszerzenie pamięci 1TB karta od Seagate lub inny dysk ale tylko dla starszych gier 1TB karta od Seagate lub inny dysk ale tylko dla starszych gier Wsteczna kompatybilność Tak — dostęp do gier z Xbox One, Xbox 360, Xbox, a ponadto wsparcie dla kontrolerów i akcesoriów Tak — dostęp do gier z Xbox One, Xbox 360, Xbox, a ponadto wsparcie dla kontrolerów i akcesoriów Napęd optyczny 4K UHD Blu-ray Brak Wyjście wideo HDMI 2.1 HDMI 2.1 Sugerowana cena 1349 zł 2249 zł

Jak widać gołym okiem w powyższej tabelce — różnic w specyfikacji obu tych sprzętów nie brakuje — zresztą w cenie także. Najważniejszą jest jednak kwestia układu graficznego, a co za tym idzie — mocy GPU, która w przypadku Xbox Series X wynosi 12,15 teraflopów, zaś w Xbox Series S tylko 4. To dla wielu wystarczający argument, by wskazywać na najtańszą konsolę nowej generacji palcem i nazywać ją słabą. Wygląda jednak na to, że kiedy weźmiemy pod uwagę opcje graficzne (4K vs 1440p) — finalnie może to odbić się tylko na rozdzielczości gier, a nie tym, jak będą działać w praktyce. Wiele jednak zależeć będzie od tego, jak do sprawy podejdą sami twórcy gier. Trudno też nie zauważyć, że Xbox Series S w podstawowej wersji (na tę chwilę nic nie wiadomo na temat innych) będzie miał tylko 512 GB pamięci na dane. Biorąc pod uwagę wagę współczesnych gier (kilkadziesiąt, a nawet kilkaset GB) — może okazać się takim absolutnym minimum. Zresztą 1TB w najmocniejszej konsoli na rynku — Xbox Series X — także nie napawa specjalnym optymizmem.