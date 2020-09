Sony ma obniżyć ceny PlayStation 5, a także dodać darmową grę do zestawu

Ten tydzień niewątpliwie należy do konsol. Microsoft oficjalnie zaprezentował Xbox Series S — najtańszą konsolę nowej generacji, a poza tym ogłosił ceny nowych sprzętów. Sony wciąż jest powściągliwe i oficjalnie nie chwali się cenami, nie mówi też nic na temat zawartości pudełka samego sprzętu ani nawet daty premiery. Ale prawdopodobnie poznaliśmy odpowiedzi na dwa nurtujące nas pytania — chociaż jak zwykle warto traktować je w kategorii plotek do czasu, w którym Sony nie zabierze oficjalnie głosu w temacie.

PlayStation 5: cena zostanie obniżona, by móc konkurować z konsolami Microsoftu

Na temat cen konsol nowej generacji dyskutuje się od wielu miesięcy — i szczerze mówiąc sam jestem bardzo (pozytywnie) zaskoczony dość niskimi kwotami, które Microsoft życzy sobie za konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S. Domniemywało się, że za nowe sprzęty będziemy musieli płacić nawet 3000 złotych — co wynikało z analizy specyfikacji i rozmaitych przecieków, które od wielu lat wypływają na powierzchnię. I faktycznie, no miało być drożej — ale ostatnie plotki sugerują, że Sony zdecydowało się obniżyć ceny PlayStation 5 by móc konkurować 1:1 ze sprzętami giganta z Redmond. PlayStation 5 z napędem optycznym ma kosztować tyle samo co Xbox One X (mowa tutaj o rynku amerykańskim) — czyli 599 dolarów. Konsola w wariancie bez napędu zaś miałaby być o 100 dolarów tańsza — i „biedniejsze” PS5 wycenione zostałoby na 399 dolarów, czyli wciąż stówkę więcej niż tani Xbox Series S. Ale warto mieć na uwadze, że to jednak zupełnie inne konsole i trudno je ze sobą porównywać 1:1.

Naturalnie nie ma żadnej pewności, że ceny te się potwierdzą; a nawet jeżeli — to czy w Polsce PlayStation 5 będzie kosztowało tyle samo co Xbox One X.

Co znajdziemy w pudełku PlayStation 5?

Data premiery PlayStation 5 wciąż jest tajemnicą — ale nie wyobrażam sobie, by Sony nie wystartowało w tym samym momencie z nową konsolą, ewentualnie kilka dni przed/po Xboksach. Biorę więc listopadową premierę za pewnik, ale wciąż też nie wiadomo oficjalnie co znajdzie się w środku… ale tu z pomocą przychodzi niezastąpiony Daniel Ahmad, który udostępnił na swoim Twitterze informacje od dystrybutora z Hong Kongu:

Model numbers for PS5 and PS5 Digital Edition + box contents. pic.twitter.com/LntCOo5iae — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 11, 2020

Zawartość pudełka obu wariantów PlayStation 5 nie będzie się właściwie w ogóle różnić. Poza samą konsolą znajdzie się tam kontroler Dual Sense, podstawka, kable zasilające, HDMI, USB do ładowania pada, instrukcja oraz darmowa gra ASTRO’s PLAYROOM. Warto jednak mieć na uwadze, że dostęp do gry wymagać będzie aktualizacji systemu do najnowszej wersji oprogramowania — czyli w praktyce mielibyśmy nie mieć dostępu do zabawy tak długo, jak nie mamy dostępu do sieci i nie zaktualizujemy oprogramowania.

Źródło