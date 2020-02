Dlatego w sumie będzie to około 360 KM i 500 Nm, które mają i tak pozwolić na rozpędzenie się do 100 km/h w czasie około 4,3 sekundy. Prędkość maksymalna będzie ograniczona do 250 km/h, a w trybie elektrycznym do 135 km/h. Dzięki baterii o pojemności 11,8 kWh zasięg w trybie bezemisyjnym powinien wynosić około 50 km. Peugeot 508 Sport Engineered ma trafi do sprzedaży pod koniec roku. Cena nie jest jeszcze znana, ale biorąc pod uwagę, że standardowa hybryda o mocy 225 KM kosztuje w wersji GT blisko 200 000 PLN, to tu z powodzeniem będzie można doliczyć kolejne 50 000 PLN, a pewnie i więcej.