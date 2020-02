A może jednak się da?

We Francji od stycznia tego roku wszedł w życie zaostrzony podatek, który płaci nabywca przy rejestracji samochodu, w zależności od jego emisji CO2. W tej chwili opłata naliczana jest od 110 g/km i rośnie progresywnie. Za 111 g/km jest to 50 euro, za 150 g/km już 4000 euro, a za ponad 184 g/km nawet 20 000 euro. I co się okazało? W styczniu średnia emisja CO2 nowo zarejestrowanych samochodów spadła do 96 g/km, podczas gdy jeszcze w grudniu było to 113 g/km. Sprzedaż aut elektrycznych skoczyła o 258% do blisko 11 000 pojazdów, a ich udział w rynku łącznie z hybrydami typu plug-in (PHEV) przekroczył 11%. Jak widać w tabelce powyżej, w 2018 było to raptem 2%. Dla porządku dodam, że we Francji dopłata do zakupu auta elektrycznego, którego wartość nie przekracza 45 000 euro wynosi 6000 euro.

Wygląda na to, że wszystko jest do zrobienia, ale nie będzie to proste, bo aut elektrycznych nie produkuje się jeszcze tyle ile trzeba. PA Consulting szacuje, że w Europie rocznie powinno sprzedawać się 2,5 miliona samochodów elektrycznych aby osiągnąć zakładane przez UE cele emisji, w 2018 roku sprzedano ich nieco ponad 200 000…

źródło: PA Consulting