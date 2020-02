Bardzo interesująco wygląda sytuacja, gdy prąd w akumulatorach się wyczerpie. Zwykle Peugeot 508 Hybrid – przeciwnie do zdecydowanej większości aut hybrydowych typu Plug-In – przełącza się w tryb ładowania (Charge), podczas którego silnik spalinowy jest cały czas aktywny, nawet w trakcie postoju, czy zwalniania aż do momentu, gdy poziom naładowania wystarczy do przejechania kilkuset metrów. Po jego wyczerpaniu scenariusz jest powtarzany. W zdecydowanej większości aut hybrydowych typu Plug-In komputer nie pozwala na całkowite wyczerpanie zasobów energii pozostawiając od około 8 do 15%, co pozwala użytkować takie auto jak „zwykłą” hybrydę, co w efekcie oznacza, że można toczyć się w korku, silnik wyłącza się podczas hamowania itd. W Peugeot 508 Hybrid zwykle tak to nie działa. Czy to dobrze, czy źle? Nie potrafię powiedzieć dopóki nie wykonam rzeczywistego pomiaru zużycia paliwa z pustymi akumulatorami w warunkach identycznych do innych testowanych przeze mnie aut. Sądzę jednak, że takie podejście nie jest przypadkiem i ktoś w koncernie Peugeot to sprawdził i najpewniej okazało się, że to efektywniejszy scenariusz dla takiej konfiguracji.