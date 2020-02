Jednocześnie DS 9 powinien się też podobać. Na grillu znajdziemy charakterystyczny diamentowy wzór, kształt świateł LED do jazdy dziennej nawiązuje nieco do Peugeota 508 z jego tygrysimi kłami, a główne reflektory wykonane są w technologii matrycowej (LED). Diamentowy kształt zachowano również w tylnym lampach, a kierunkowskazy przeniesiono aż na szczyt tylnej szyby, nawiązując tym samym do modelu DS z 1955 roku. Samochód ma też bardzo ładnie poprowadzoną linię dachu, która łagodnie opada do tyłu i sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z liftbackiem, a nie sedanem.