Opel Mokka-e

Jeśli chodzi o ilość miejsca w środku, to choć mamy do czynienia z SUV-em z segmentu B (raczej miejskie auto), to nie można narzekać. Mam 1,84 m wzrostu i z przodu miałem nad głową ponad 10 cm wolnej przestrzeni, a siadając „sam za sobą” kolana delikatnie dotykały oparcia, a powyżej mnie pozostało ~8 cm „luzu”. Co ważne, kierowca Opla Mokki siedzi stosunkowo nisko, a maska poprowadzona jest dosyć poziomo, co sprawia wrażenie jakbyśmy siedzieli w aucie sportowym! Oczywiście, do auta wsiada się wygodnie jak do SUV-a bądź Crossovera. Niestety z tyłu jakość obicia na drzwiach jest już wyraźnie słabsza, ale tego należało się spodziewać po aucie z tego segmentu.