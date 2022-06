12, 13, 14, 15 i 16 cali. Tak ma wyglądać niebawem oferta Macbooków

Kilka dni temu Apple oficjalnie zapowiedziało drugą generację swojego autorskiego układu — M2. Na rozgrzewkę - dwa nowe laptopy którego sercem zostanie właśnie M2 mają trafić do sprzedaży już w przyszłym miesiącu. Mowa tu o odrobinę większym Macbooku Air w nowej obudowie oraz starym (ale jarym) 13-calowym Macbooku Pro z Touchbarem. Ale przecież wiadomo że potwierdzenie pierwszych informacji napędza tylko chęci na więcej i więcej... stąd też nie mogło zabraknąć plotek o kolejnych komputerach firmy które skorzystają z układów Apple Silicon M2 - i ich mocniejszych wariantów (M2 Pro, M2 Ultra). Jak to zwykle bywa w przypadku takich informacji - bazują one na dotychczasowych plotkach, przeciekach i analizach. A jak bywa z tymi ostatnimi - wszyscy doskonale wiemy...

14- i 16-calowe Macbooki z nowym układem mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku

14- i 16-calowe komputery Apple wydają się być jednymi z najbardziej udanych nowych konstrukcji w komputerach, jakie firmie udało się wprowadzić na rynek od wielu, wielu, lat. Poza niepokojącymi trzaskami z głośników (które mają być problemem z oprogramowaniem, nie samym urządzeniem), raczej nie słychać by użytkownicy skarżyli się na jakieś poważniejsze problemy z komputerami, a zachwytów na ich temat nie brakuje. Według Gurmana z Bloomberga, jeszcze w tym roku konstrukcje te mogą doczekać się wersji wyposażonych w mocniejsze układy M2 Max, które miałyby w najbogatszych wersjach zaoferować nas 12 rdzeni CPU i 38 GPU (czyli, kolejno, 2 i 6 więcej, niż najlepsze wersje obecnie dostępnych w ofercie sprzętów z M1).

Macbook Air ewoluuje na naszych oczach - wkrótce miałby doczekać się 15-calowego wariantu

Patrząc na obecną ofertę przenośnych komputerów firmy, nie sposób oprzeć się wrażeniu że... ta jest w trakcie ewolucji. Obecnie jest tam sporo bałaganu — ale może za kilka(naście) miesięcy wszystko będzie miało więcej ładu i składu. Powracają bowiem plotki o 15-calowym Macbooku Air, który — biorąc pod uwagę fakt, że nowy model z M2 będzie wciąż "trzynastką" ale odrobinę większą i z notchem - ma sporo sensu. Taki komputer jednak według obecnych informacji nie pojawi się w sprzedaży wcześniej, niż przyszłej wiosny.

Miejsce dla najmniejszego członka rodziny. Macbooki mają doczekać się nowego, małego, modelu

Znam kilka osób które po dziś dzień nie rozstają się ze swoim 11-calowym Macbookiem Air, który jest mały, lekki i wygodny. To wciąż komputer a nie tablet, więc mimo wszystko ma kilka sztuczek w rękawie, których iPady nie potrafią. Od lat firma nie produkuje już tego sprzętu, ale co jakiś czas pojawiają się plotki, że Apple miałoby wrócić do małych laptopów. I w przyszłym, a najpóźniej na początku 2024, roku miałaby wprowadzić do swojej oferty nowy, 12-calowy laptop. Na tę chwilę wiadomo jednak o nim tyle co nic, pojawia się tylko w mglistych plotkach i analizach, więc nie robiłbym sobie specjalnych nadziei na rychłą premierę...

Bałagan, który musi się skończyć

Dwa warianty Macbooków Pro - ok. Dwa warianty Macbooków Air - ma sens. Jeden mały Macbook - super. I gdyby na tym Apple zakończyło swoją ofertę przenośnych komputerów, to chyba wszyscy byliby zadowoleni, a nareszcie zapanowałby tam ład, skład i porządek. Na tę chwilę mamy dwa rodzaje Macbooków Air (jeden 13,3-calowy, drugi 13,6-calowy) i dwa rodzaje Macbooków Pro (starą 13-calową konstrukcję oraz nową, dla wariantów 14- i 16-calowych). Ani nazewnictwo, ani forma, nie trzymają się kupy. Nieco lepiej sprawa wygląda w ofercie komputerów stacjonarnych (24-calowy iMac, Mac mini, Mac Studio i wciąż dostępny Mac Pro z Intelem), ale tamtejsi użytkownicy wciąż z utęsknieniem wypatrują nowego mini z mocniejszymi podzespołami, a także większego komputera iMac.