Procesor M1 okazał się kamieniem milowym w historii rozwoju komputerów Mac, ale nadal trwa okres przejściowy. Niektóre modele otrzymały nowiutki SoC, ale z zewnątrz nie zostały odświeżone, zaś inne zostały zredefiniowane przez ostatnią generację. Co planuje Apple na następne kilka miesięcy? Według raportu autorstwa Marka Gurmana z Bloomberga, aż cztery modele otrzymają drugą generację procesora, czyli M2, a oferta komputerów znacząco się zmieni z powodu zmian w Makach mini, iMaku Pro oraz Maku Pro.

Zupełnie nowy MacBook Air z M2

Obecnie sprzedawany jest MacBook Air z procesorem M1 zamkniętym w znanej i lubianej obudowie, która była przedstawiona jeszcze przedpremierą autorskiego układu Apple. Podobnie uczyniono w przypadku MacBooka Pro z Touch Barem, ale to właśnie Air - najtańszy i jeden z najpopularniejszych modeli - ma doczekać się całkowicie nowego wyglądu. Pisaliśmy o nim wielokrotnie i jeśli przecieki się potwierdzą, to zmian będzie co nie miara. Najważniejszą pod względem specyfikacji modyfikacją będzie pojawienie się wydajniejszego układu M2, co może być znaczącym krokiem naprzód, bo już teraz trudno Airowi z M1 cokolwiek zarzucić w roli codziennego komputera dla większości osób. Na wyprzedażach podstawowy model z 8GB RAM-u i 256 GB SSD kosztuje około 4 tysięcy złotych, co jest naprawdę świetną ofertą.

MacBook Pro z M2, ale co z Touch Barem?

Nowy procesor M2 ma także zawitać do 13-calowego MacBooka Pro, co będzie go pozycjonowało poniżej najnowszych modeli MacBooków Pro z 14 i 16-calowymi ekranami. Jestem ciekaw, czy klienci będą w pełni świadomi przewagi układów M1 Pro i M1 Max nad M2, ale być może Apple wybrnie z tego zestawienia w jakiś sensowny sposób - dla większości klientów wyższy numer może po prostu oznaczać coś lepszego. Nowy MacBook Pro 13 cali może stracić TouchBara, ale nie jest to przesądzone w żadnej z nieoficjalnych informacji.

Mac Mini z M1 był jedną z ciekawszych propozycji przy kompletowaniu domowego stanowiska do pracy, ale ograniczenie w postaci obsługi maksymalnie dwóch ekranów stanowiło dla wielu osób przeszkodę. Dla osób potrzebujących większych możliwości dobrym wyborem będzie nowy Mac Mini z układem M1 Pro, ale jednocześnie dostępny ma też być model z procesorem M2. Ten sam układ ma też być obecny w 24-calowym iMaku, który w zeszłym roku doczekał się totalnego redesignu.

Dla profesjonalistów dobrą wiadomością powinny być plotki o planach wprowadzenia do sprzedaży iMaków Pro z układami M1 Pro i M1 Max, co definitywnie mogłoby wykluczyć obecność wersji z układami innych firm w ofercie Apple. Jest to dość prawdopodobne, ponieważ przecieki mówią także o ukazaniu się o połowę mniejszego Maka Pro z nieznanym nam jeszcze układem, który byłby odpowiednikiem możliwości dwóch lub czterech procesorów M1 Max.