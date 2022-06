M1, czyli początek zmartwień Qualcomma i Intela

Nie da się ukryć, że Apple delikatnie zaszokowało ze swoim chipem M1. Zdziwieni jakością tego CPU byli nie tylko użytkownicy, ale również giganci rynku procesorów, Qualcomm i Intel. To, że firma z nadgryzionym jabłkiem w logo pracowała nad swoimi CPU nie było żadną tajemnicą i firmy wiedziały, że Apple podejmie próbę przewyższenia jakością ich chipów, jednak nie spodziewały się takich wyników.

Ze względu na swój staż i obecność w rynku, zarówno Qualcomm, jak i Intel, przyjęli poważną postawę i zadeklarowali się, że nie tylko dogonią, ale przebiją M1. Pat Gelsinger, dyrektor generalny Intela powiedział w wywiadzie dla Axios w HBO, że Apple stwierdziło, iż samo jest w stanie zrobić lepszy chip od nich - i mężczyzna przyznał, że wykonali całkiem niezłą robotę, następnie dodając: “Muszę stworzyć lepszy chip, niż oni mogą zrobić sami. Mam nadzieję, że z czasem odzyskam tę część ich biznesu, a także wiele innych”. Co z Qualcommem? Cóż, tutaj sytuacja jest nieco bardziej zagmatwana.

Qualcomm utarł nosa Apple, lecz na ten moment na niewiele się to zdało

Żeby dobrze zrozumieć sytuację i pewność siebie dyrektora generalnego Qualcomma, należy wrócić pamięcią do firmy o nazwie Nuvia. Były lider chipów serii A od Apple, Gerard Williams oraz dwóch innych byłych szefów chipów opuścili kalifornijską firmę w 2019 roku, tworząc nową firmę zajmującą się procesorami, Nuvię. Ambicje były ogromne, gdyż trójka od razu przyznała, że planuje konkurować z Intelem i AMD.

Apple nie wierzyło w intencje mężczyzn i stwierdziło, że cała ta inicjatywa to wyłącznie próba wymuszenia przejęcia firmy przez Apple, co sprawiłoby, że gigant z Cupertino w istocie odkupiłby własną technologię. Spór trwał przez kilka lat, aż na początku 2022 przyszedł Qualcomm, wykładając na stół 1,4 miliarda dolarów, tym samym przejmując Nuvię.

Dyrektor generalny Qualcomma jest przekonany, że jego firma pokona chipy M2

Chociaż wielki “pogromca Apple M1” ma dopiero nadejść w przyszłym roku, Cristiano Amon już obiecuje, że pogrąży M2. W wywiadzie dla CNET, dyrektor generalny Qualcomma powiedział:

Dążymy do tego, aby być liderem wydajności w komputerach z procesorem, kropka.

Qualcomm przejmując Nuvię zdobył ekipę z dość sporym doświadczeniem i przede wszystkim ogromną wiedzą na temat chipów M1. Z tego powodu CEO wierzy, a nawet jest pewien, że jego firma może mieć najlepszy procesor na rynku, z pomocą zespołu architektów chipów Apple - właściwie to w nich upatruje największe szanse na sukces.

Amon powiedział także, że jest wdzięczny Apple za kierowanie rozwojem programów działających na Arm i zauważył, że Microsoft również jest w to zaangażowany. Wiele wskazuje jednak na to, że Qualcomm rozpocznie całkowitą konkurencję z Apple, gdyż kalifornijska firma chce zrezygnować z modemów firmy na rzecz swoich własnych, sparowanych z własnymi procesorami z serii A. ​​Qualcomm przedstawił w zeszłym roku wytyczne, że do 2023 udział modemów zasilających urządzenia Apple spadnie do 20%, a następnie do pojedynczych cyfr.

Cristiano Amon podsumował tę sytuację słowami, że zerwanie współpracy z Apple nie jest zależne od jego firmy - a Apple zna ich numer, wie gdzie ich znaleźć, co wskazuje na to, że Qualcomm nie zamyka się na przyszłą współpracę z gigantem z Cupertino.

Źródło: 9to5Mac

Obrazek wyróżniający: Adi Goldstein dla Unsplash