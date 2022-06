M2 to dopiero początek. Okazuje się, że dużo mocniejsze propozycje od Apple dopiero nadejdą - i trafią do produkcji jeszcze w tym roku!

M2 - wszystko, co do tej pory wiemy o najnowszym procesorze Apple

Jedną z najgłośniejszych zapowiedzi podczas ostatniego WWDC był procesor M2, który będzie napędzał nowe MacBooki Air i zostanie zaimplementowany do MacBooków Pro. M2 posiada 4-rdzeniową konfigurację wydajności - Apple nie ujawniło jeszcze co prawda używanej generacji rdzeni procesora, ale w oparciu o oczekiwania dotyczące wydajności i czasu, istnieją wszelkie powody, by sądzić, że są to rdzenie “Avalanche” i “Blizzard”, czyli te, które możemy znać z A15. Nowy chip jest również bardziej energooszczędny od swojego poprzednika, lecz przy wykorzystaniu maksymalnych możliwości, zużyje zdecydowanie więcej mocy. W przypadku pełnej mocy na poziomie 15 watów, Apple twierdzi, że nowy chip może zapewnić o 35% wyższą wydajność.

M2 zapożycza jeszcze jedną rzecz z mocniejszych wersji układu M1 - i jest nią obsługa pamięci LPDDR5. Podstawowy M1 obsługiwał wyłącznie LPDDR4. Daje to chipowi około 50% większą przepustowość pamięci, co z przełoży się na wydajność GPU, chociaż jest to dość naturalny krok. Co więcej, Apple przyznało, że chip M2 jest oparty na „procesie 5 nm drugiej generacji” - z tego względu można być niemal pewnym, że będziemy mieli do czynienia z procesem 5NP od TSMC. Zwiększa to wydajność bez zwiększania gęstości tranzystorów, lecz skutkuje tym, że układ M2 jest fizycznie większy niż M1.

M2 Pro i Max to przede wszystkim nowa technologia TSMC. Apple zaczyna podbijać rynek procesorów?

Według najnowszego raportu analityka Jeffa Pu, procesory M2 Pro i Max mają trafić na linie produkcyjne jeszcze w tym roku. Nowe chipy kalifornijskiej firmy będą mogły się pochwalić technologią 3 nm od TSMC. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że nawet jeśli harmonogram produkcji nie zostanie opóźniony, nie jest pewne, że konsumenci zobaczą nowe produkty z nową generacją Apple Silicon w tym roku. Przeskok z 4 nm do 3 nm będzie jednak sporym wyzwaniem dla TSMC, ale również ogromnym krokiem w przód dla Apple.

Pierwszymi produktami, których sercem będą M2 Pro i M2 Max, mają być zaktualizowane wersje MacBooków Pro w 2023 roku. M2 Max według raportów może zostać wyposażone w maksymalnie 12-rdzeniowy procesor graficzny i 38-rdzeniową konfigurację, podczas gdy M1 Max może być obecnie maksymalnie wyposażony w 10-rdzeniowy procesor i konfigurację 32-rdzeniową.

3 nm nie tylko dla M2 Pro i Max, ale również dla A16 w iPhone’ach 14?

Pojawiły się również informacje, że technologia 3 nm od TSMC ma zostać wykorzystywania nie tylko w lepszych wersjach M2, ale również w chipach A16, które trafią do tegorocznych iPhone’ów 14 Pro i Pro Max. To doniesienie można jednak kwestionować - rzekomy start produkcji 3 nm od TSMC ma ruszyć w czwartym kwartale bieżącego roku, a A16 Bionic ma być w większości gotowy w okolicach lipca, żeby Apple mogło zrobić wszystko w celu zdążenia z dostarczeniem smartfonów na premierę. Z tego względu, 3 nm prędzej można się spodziewać w A17, który zapewne trafi do iPhone'ów 15 - na ten moment jest to jednak spore odbieganie w przyszłość.

Nowe chipy mają trafić do długo zapowiadanego headsetu VR/AR od Apple

Raport zdradza również, że nadchodząca technologia procesorów ma również trafić do headsetu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości od Apple, o którym plotkuje się od wielu lat i którego zapowiedzi spodziewano się podczas WWDC 2022. 3 nm ma rzekomo pomóc z problemami, które napotykano do tej pory, poprawiając wydajność, energooszczędność i chłodzenie.

Źródło: Antonio De Rosa

Dopiero co powitaliśmy M2, a już mówi się o dużo mocniejszych wersjach procesora. Jesteście podekscytowani nową technologią TSMC? Trzeba przyznać, że Apple coraz lepiej sobie radzi na rynku CPU.

Źródło: 9to5Mac

Obrazek wyróżniający: Apple