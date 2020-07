Niestety – ekscytacja po jakimś czasie musiała ustąpić miejsca rozczarowaniu

Patrząc po tym, jak ten smartfon sprawuje się w grach, ciężko jest pamiętać, że w sumie ma też on jakieś inne funkcje poza graniem. Niestety, ale dziś z pełną odpowiedzialnością mógłbym powiedzieć, że w sumie mógłby ich nie mieć i dużo by na tym nie stracił. Odkąd bowiem włożyłem do niego swoją kartę SIM, wpadłem w spiralę problemów które finalnie zmusiły mnie do jej wyjęcia. Zacznijmy może od najprostszej rzeczy, jaką jest import kontaktów do urządzenia – w końcu lubię wiedzieć, kto do mnie dzwoni. Okazuje się, że taka synchronizacja z Google jest… niemożliwa. Nie i już. Dostajesz komunikat o problemach z synchronizacją, nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi. Importowanie kontaktów z vCard? Zapomnij! Takiej opcji w domyślnej aplikacji do dzwonienia… nie ma. No dobrze, ale chyba możesz ściągnąć aplikację od Google i jej używać, prawda? No ściągnąć ją co prawda możesz, ale niewiele z nią zrobisz, ponieważ w ustawieniach telefonu (które swoją drogą przetłumaczone są tak w 20 proc.) producent… nie przewidział zmiany domyślnego programu do dzwonienia. Nie i już. Po raz kolejny wraca sytuacja z płaszczem. Googlowałem temat na wszystkie możliwe sposoby, ponieważ myślałem, że może dałoby się zmienić launcher Nubii na jakiś inny, w którym funkcja zmiany domyślnych aplikacji istnieje. Zapewne domyślacie się, jak to się skończyło – okazało się, że Nubia przyspawała swój launcher do telefonu w taki sposób, że nie ma możliwości jego zmiany. To akurat samo w sobie nie byłoby głupie, ponieważ jakikolwiek inny program mógłby zgłupieć jeżeli miałby kontrolować np. aktywne chłodzenie. I szczerze, nawet dałoby się przecierpieć i przepisać te nieszczęsne kontakty, gdyby nie jeden tyci tyci szczegół. Otóż wszystkie numery, które do mnie dzwoniły, a których nie miałem zapisanych w telefonie wyświetlały mi się jako… nieznane. I tyle. Żadnego numeru, żadnej możliwości oddzwonienia. Tak samo z SMS’ami. Pozdrawiam każdego, kto byłby w stanie używać takiego telefonu do pracy.