Recenzja realme X3 SuperZoom – 5x zoom, 120Hz, SD 855+ i 12 GB RAM za mniej niż 2400 zł!

Nie da się więc ukryć, że realme X3 jest słabszy w tej materii od X50 o jakieś 15-20 proc., jednak absolutnie nie da się tego odczuć w codziennym użytkowaniu czy też w grach. Jeżeli chodzi o throttling, to w trakcie 10 następujących po sobie benchmarków SlingShot EU- OGL ES 3.1 dość szybko rozgrzał się do dosyć niekomfortowych 50 stopni, ale nie przekroczył tej temperatury, a wydajność spadła w tym czasie o jakieś 10 proc. Nieźle, patrząc po tym, że Huawei potrafił w tym czasie zgubić o wiele więcej. Dzięki temu, że urządzenie wyposażono w 12 GB RAM możemy mieć pewność, że jeszcze długo nie straci ono omawianej płynności działania. I to na zdecydowany plus.

Inną dużą zaletą jest bateria 4200 mAh. Jest to to samo ogniwo co w X50 Pro, jednak tam rozpieszczało nas 65 W ładowanie. Tutaj jest 2 razy mniej – 30 W, ale też daje radę naładować telefon w miej-więcej godzinę. Ze względu na słabszy procesor 2 dni pracy są do osiągnięcia, jednak tak samo jak w droższym modelu, pod obciążeniem (np w benchmarkach) ogniwo dosyć szybko się rozładowuje.

Tutaj też warto zaznaczyć, że przez cały czas trwania testów nie było problemów z łącznością – połączenia głosowe, LTE, NFC i GPS działały poprawnie.

Realme X3 SuperZoom – zdjęcia

Widzimy więc, że X3 to wydajne urządzenie, ale realme nie nazwało go „superprocesor” tylko „SuperZoom”. Warto więc skupić się na aparatach i zobaczyć, dlaczego to właśnie możliwości fotograficzne mają być mocną stroną tego telefonu. I jeżeli ktoś używał wcześniej X50 – nie zaskoczy się tu ani trochę, ponieważ to są te same obiektywy. Przy cenie 3500 zł niektórzy narzekali, że nieco odstają od flagowego procesora i ekranu, jednak za 1000 zł taniej nikt już nie ma prawa na nie psioczyć. Zaczynając od aparatu głównego głównego – tutaj wciąż mamy 64 Mpix matrycę Samsunga, która potrafi zrobić naprawdę dobrze wyglądające zdjęcia w dzień, choć HDR nie zawsze ogarnia, co ma robić. Radzę też nie włączać upiększania za pomocą sztucznej inteligencji, ponieważ ta zbyt mocno podbija nasycenie.

Drugi aparat to szeroki kąt – z nim sytuacja jest podobna jak w X50 Pro. Zdjęcia robi niezłe, choć posiadają one inną temperaturę barwową niż z głównej matrycy.

Jednak to nie szeroki kąt ma być najmocniejszym punktem sprzedażowym telefonu, a jego 5x optyczny zoom. Sprawdźmy więc, jak poradził sobie w moim „kościelnym teście”.