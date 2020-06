realme przycięło na tym modelu za dużo – recenzja realme C3

Z nieznanych mi bliżej przyczyn stałem się w redakcji Antyweb osobą „odpowiedzialną za realme”. Dzięki temu miałem przyjemność testować większość modeli, które znalazły się na polskim rynku. W moich rękach dwukrotnie znalazł się realme 6, realme X50 Pro 5G i realme X3 SuperZoom dzięki czemu wiem co firma potrafi stworzyć i mam porównanie z bohaterem dzisiejszej recenzji – realme C3. Oczywiście – nie będę tych modeli porównywał bezpośrednio, ponieważ należą one do 4 różnych klas cenowych, jednak dzięki wcześniejszym doświadczeniom mam świadomość, że realme potrafi dostarczyć dużo za stosunkowo niedużo. Szóstka była najtańszym telefonem z 90 Hz ekranem, X50 dostarczało Snapdragona 865 w cenie poniżej 3 tys. zł, a X3 SuperZoom miał ekran 120 Hz i świetne aparaty. Czym zaskoczy nas model C3?

realme C3 – dane techniczne

6,5 calowy wyświetlacz LCD, 720 x 1600 pikseli, 60 Hz, 270 ppi, zabezpieczony szkłem Gorilla Glass,

układ MediaTek Helio G70, Mali-G52 MC2

2/3 GB RAM,

32/64 GB pamięci wbudowanej,

2x slot kart SIM, slot kart microSDXC,

Android 10 z nakładką Realme UI,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, LTE,

Mikro USB, złącze audio jack 3,5 mm,

aparaty z tyłu: 12 Mpix f/1.8 (główny), 2 Mpix (makro), 2 MPix f/2.4 (czujnik głębi),

aparat z przodu: 5 MP, f/2.4,

bateria 5000 mAh, ładowanie 10 W,

wymiary: 164.40 x 75.00 x 8.95 mm

waga: 195.00 gram,

cena: 599 zł [2+32], 649 zł [3+64].

realme C3 – wygląd zewnętrzny

Firma realme ma dosyć oryginalne podejście do projektowania swoich urządzeń, ponieważ nie trzyma się jednej wyznaczonej stylistyki, a każdy model to nieco inna historia. W przypadku szóstki mieliśmy wzór inspirowany kometą, w X50 rdzawoczerwone plecki, tu mamy z kolei jasną czerwień (bądź kolor niebieski, jak u mnie) z refleksami rozchodzącymi się od wysepki na aparaty. Nie wiem, jak wam, ale mi w czerwonej wersji przypomina to nieco banderę Imperialnej Marynarki Wojennej Japonii. Tutaj też mamy jedyny stały aspekt stylistyczny marki – pomarańczową obwolutę dookoła ekranu. Najlepszy nawet wzór nie zamaskuje jednak tego, że telefon jest wykonany z plastiku i to takiego niższej jakości. Sprawę nieco ratuje przyzwoite spasowanie i fakt, że smartfon na pleckach jest chropowaty (wzór nieco przypominający linie papilarne), dzięki czemu nie ślizga się i trudno go utłuścić. Z racji na to – nie odejmuję punktów za brak etui w zestawie.