Gdy cena jest flagowa, ale wydajność już nie. Czym jest thermal throttling?

W każdym aspekcie życia, czy nam się to podoba czy nie, jesteśmy zależni od obowiązujących nas praw fizyki. Jeżeli podskoczymy – grawitacja ściągnie nas w dół. Jeżeli zaczniemy pocierać szybko ręce o siebie – wytworzy się ciepło. Producenci smartfonów od jakiegoś czasu zdają się jednak nie tyle naginać, co wręcz łamać prawa fizyki. Jak to bowiem możliwe, że do coraz cieńszych urządzeń implementowane są coraz wydajniejsze podzespoły i mogą one pracować bez wpływu na komfort korzystania z telefonu? Jakim cudem Apple było w stanie w iPadzie PRO zamieścić kompontenty, które miałyby rywalizować z Xboxem One S? Przecież w konsolach i PC’tach tak duża moc obliczeniowa potrzebuje wydajnego systemu chłodzenia, który w telefonach i tabletach, ze względu na formę, nie ma racji bytu. Skąd więc coraz wyższe i wyższe wyniki w benchmarkach?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – sposób przeprowadzania benchmarków

Jeżeli odwiedzacie listy rankingowe, takie jak Geekbench czy Antutu, zapewne wiecie, że prezentowane tam wyniki nie są efektem długofalowych testów, a pojedynczego sprawdzianu umiejętności urządzenia. W benchmarku bierze się pod uwagę to, jak szybko smartfon wyrenderuje obraz czy też ile klatek pokaże w testowej scenie wideo. Testy takie najczęściej trwają od jednej do kilku minut. Przyznacie sami, że to znacznie mniej niż nawet pojedyncza sesja w wybraną grę wideo. Co więc się stanie, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z maksymalnej mocy naszego urządzenia przez dłuższy czas? Otóż niezależnie od tego, z jakiego modelu smartfona korzystamy – jego wydajność zacznie nieuchronnie maleć. Dlaczego? Ze względów bezpieczeństwa. Zjawisko to nazywa się thermal throttlingiem i znane jest nieco bardziej zaawansowanym użytkownikom pecetów.

Throttlują dziś wszyscy – niezależnie czy to iPhone czy Android

Thermal throttling to zjawisko mające na celu ochronę jednostek obliczeniowych (GPU i CPU) przed uszkodzeniem. Jeżeli bowiem nagrzeją się one powyżej określonej temperatury, zawarte w nich komponenty mogą ulec degradacji, skutecznie niszcząc czip. Dlatego też, jeżeli wbudowany w nie termometr wskaże, że temperatura zbliża się do niebezpiecznej granicy, podejmowane są natychmiastowe działania mające na celu jej obniżenie. Najskuteczniejszym z nich jest zmniejszenie częstotliwości taktowania rdzeni układu – dzięki temu wykonują one mniej operacji w danej jednostce czasu a więc – produkują mniej ciepła. Odbija się to jednak na działaniu urządzenia, które wtedy bardzo mocno zwalnia. W przypadku smartfonów coraz większa wydajność układów w połączeniu z relatywnie niewielką powierzchnią odprowadzającą ciepło oznacza, że thermal throttling ma szanse wystąpić w nich bardzo szybko. Dobrze widać to na testach, które jakiś czas temu przeprowadził Linus Sebastian na swoim kanale na YouTube. Wykonał on 12 następujących po sobie benchmarków Sling Shot Extreme Unlimited (OpenGL ES 3.1) na Samsungu Galaxy S10+ i iPhonie Xs Max. Wyniki mówią same za siebie.