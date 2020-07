No i się zaczęło… Teraz ładowarek z zestawów chce się pozbyć też Samsung

Znacie to przysłowie, że kopiowanie jest najwyższą formą uznania? Jeżeli chcielibyśmy to odnieść do świata smartfonów, to musielibyśmy podzielić go na dwa obozy. Po jednej stronie znajdowałoby się Apple, a po drugiej – wszyscy inni producenci. Pośrodku znajdowaliby się natomiast fani, którzy spierają się o to… kto kogo kopiuje. Jedni mówią, że cokolwiek zrobi Apple, za chwile znajduje się we wszystkich telefonach z Androidem, a drudzy, że Apple nie wymyśla żadnych innowacji, tylko implementuje to, co inni mają już od dawna. Jeżeli ostatnie przecieki się potwierdzą, to ci pierwsi dostaną całkiem sporo amunicji do dyskusji.

Samsung, śladem Apple, także ma pozbywać się ładowarek z zestawów

Jak podaje PhoneArena (powołując się koreańskie źródło), Samsung ujawnił, że także rozważa usunięcie z zestawów ładowarek. Za główny powód firma podała redukcję kosztów, optymalizację (w produkcji, transporcie, magazynowaniu etc.) oraz to, że rynek nasycił się ładowarkami przez ostatnie 10 lat i użytkownicy nie potrzebują już kolejnych. Źródło podaje, że Samsung nosił się z takim pomysłem już od lat, ale nie sposób mi uwierzyć, że pojawianie się takich informacji teraz, kilka dni po tym, jak zaczęło się mówić, że ładowarki będą znikać z iPhone’ów, jest przypadkowe. Zdecydowanie bardziej wygląda to tak, jakby firma zauważyła, że ludzie na decyzję Apple zareagowali pozytywnie, więc ktoś w zarządzie Samsunga stwierdził, że taka decyzja im też może się upiec.