Chcesz mysz, która ma cokolwiek więcej niż dwa przyciski i kółko pośrodku – musisz liczyć się z tym, że najprawdopodobniej będzie wyglądała jak Decepticon w trakcie transformacji. Telefon z porządnie zaprojektowanym chłodzeniem czy ekranem 144Hz? Nubia Red Magic czy Xiaomi Black Shark skutecznie cię od tego pomysłu odwiodą. Klawiaturę z mechanicznymi przyciskami i systemem makr? Nie licz, że nie będzie się świecić w RGB i będziesz potrzebował sporo szczęścia, żeby znaleźć taką, która nie wygląda jak statek kosmiczny. I owszem – nie jest tak, że nie da się tego zrobić. Tak jak w przypadku laptopa, w końcu znaleźliśmy odpowiedni model- Lenovo Ideapad L340 Gaming. Jest to jeden z niewielu laptopów, które pomimo „Gaming” w nazwie prezentuje się nawet elegancko. Jednak sam fakt tego, jak dużo czasu musieliśmy spędzić by znaleźć coś, czego desing nie bije po oczach, utwierdził mnie w przekonaniu, że na rynku brakuje takich urządzeń.

Sam desing gamingowy nie jest zły – wkładanie go wszędzie jest

Z powyższego tekstu można wyciągnąć mylny wniosek, iż mam żal do producentów o to, że w ogóle stworzono coś takiego jak seria sprzętów dla graczy. Nic bardziej mylnego. Wiem bowiem, że jest masa ludzi, dla których taka mysz, klawiatura czy laptop są spełnieniem marzeń i u których będą sprawdzały się świetnie. Dlatego bardzo cieszę się, że powstały. Nie ma bowiem nic złego w tym, że ktoś chciałby mieć zestaw Full RGB w którym nawet kable będą świeciły synchronicznie do całej reszty akcesoriów. Możliwość dopasowania komponentó do włąsnych preferencji jest jedną z moich ulubionych cech PC buildingu. Fakt, że sfera „gamingowa” się rozszerza oznacza też, że na takie urządzenia jest popyt, a więc – przyjęta strategia była słuszna.

To, co mnie irytuje to fakt, że w tym wszystkim zapomniano nieco o konsumentach takich jak ja i moja narzeczona. Ludziach, którzy chcą mieć porządny sprzęt który wygląda po prostu… normalnie.

I ja wiem – konsumenci kupują oczami, więc „normalny” komputer ciężko jest sprzedać, jeżeli obok stoi maszyna mieniąca się wszystkimi kolorami tęczy. Poza tym – czy tego chcemy czy nie – świat odchodzi od pecetów na rzecz smartfonów, więc być może taka specjalizacja jest dla firm jedynym sposobem na zachowanie profitu i marży na sprzęcie i akcesoriach. Ciężko mi to jednak zaakceptować, ponieważ jestem żywym przykładem na to, że są jeszcze konsumenci, którzy nie szukają krzykliwego designu. Ba – Apple od lat sprzedaje high-endowe sprzęty wyglądające dokładnie tak samo – minimalistycznie. Można? Można.

A co wy o tym sądzicie? Czy jestem odosobniony w moim poczuciu estetyki, czy też ktoś oprócz mnie chciałby, by nie wszystkie wydajne komputery czy ich akcesoria wyglądały jakby właśnie przyleciały z planety Xen?