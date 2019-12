1. Konto Apple ID

Proces konfiguracji nowego iPhone’a jest banalnie prosty. Całość dostępna jest po polsku i nie stanowi większego problemu — elementem który może budzić wątpliwości jest konto Apple ID. Wszystko co musicie o nim wiedzieć zebraliśmy już dla was w osobnym wpisie, a jeżeli nie planujecie na start żadnych zakupów — to mamy także podpowiedź jak założyć nowe konto Apple ID bez podpinania karty. Oczywiście utworzyć nowe konto możecie już wcześniej, by później szybko się zalogować i już cieszyć się nowym urządzeniem!

2. Dbaj o zabezpieczenie urządzenia

Telefony to już nie tylko urządzenia do wykonywania połączeń głosowych i odbierania wiadomości tekstowych. Mamy tam naszą skrzynkę e-mail, mamy dostęp do kont bankowych, karty płatnicze i inne wrażliwe dane. Od lat iPhone oferują zabezpieczenia kodem — a poza nimi jest jeszcze czytnik linii papilarnych (Touch ID) oraz zaawansowane rozpoznawanie twarzy (Face ID). Nie zapomnij ich skonfigurować — i korzystaj na co dzień! Jeżeli będziecie współdzielić telefon — teraz można też skonfigurować Face ID dla więcej niż jednego użytkownika, sprawdźcie jak to zrobić!