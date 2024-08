Nowy iPad jeszcze w tym roku? Na ten model czekam najbardziej

Już 9 września odbędzie się najważniejsza konferencja technologiczna roku. Chodzi oczywiście o premierę nowych iPhone'ów, które na sklepowe półki trafić mają 20 września. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Z lepszymi aparatami, dodatkowym przyciskiem "migawki", czy pełnym wsparciem dla Apple Intelligence. Choć dotychczasowe przecieki związane z tegoroczną odsłoną flagowców z logo nadgryzionego jabłka wskazują, że rewolucji nie będzie. Warto jednak do tych informacji podchodzić z dystansem, gdyż Apple znane jest z podpuszczania tzw. leaksterów, co pozwala m.in. na wytropienie osób wewnątrz samej firmy, które zdradzają jej tajemnice.

iPad mini 6. generacji już niedługo? Apple ma szykować się do sprzedaży nowego modelu

Jednak iPhone 16 to nie wszystko, co ma pojawić się na wrześniowej konferencji. Na scenie nie zabraknie nowych zegarków Apple Watch, w tym rocznicowego Apple Watch X oraz odświeżonego Apple Watch SE. Mają być też nowe słuchawki AirPods. Czy to tyle? Wiele wskazuje, że tak. Jednak zachodnie media wskazują, że Apple za kilkanaście dni pokaże coś więcej – nowego iPada mini. iPad mini 6. generacji w sklepach pojawił się w 2021 r. Tablet z 8,3-calowym ekranem był odpowiedzią na potrzeby klientów, którym zależało na mniejszym formacie iPada z zachowaniem jego możliwości. Dziś, niemal trzy lata po jego premierze wciąż nie mamy następcy. Czy to się zmieni we wrześniu?

Jak wskazuje Mark Gurman z redakcji Bloomberga, zapasy magazynowe niektórych konfiguracji iPada mini 6. generacji mocno się kurczą, co może wskazywać na stopniowe wycofywanie ich z oferty. To oznacza jedno – Apple ma szykować się do sprzedaży nowego modelu! Amerykański gigant na przestrzeni ostatnich trzech lat odświeżyło kilka swoich iPadów – mieliśmy nowe wersje iPada Pro, iPada Air, a nawet podstawowego iPada – jego najnowsza generacja trafiła do sprzedaży w październiku 2022 r. Co z mini? Cisza – gigant nie zdradza żadnych szczegółów, nie ma też żadnych zapowiedzi związanych z następcą iPada mini 6. Wiele jednak wskazuje na to, że 7. generacja pojawi się jeszcze w tym roku. Co o niej wiemy?

Odświeżony mały iPad jeszcze w tym roku. Kiedy premiera?

Najważniejszą zmianą w iPadzie mini 7. generacji w porównaniu z poprzednim modelem, ma być ta, związana z ekranem. Choć nie ma co liczyć na wyświetlacz typu OLED, tak według wszystkich dotychczasowych informacji, Apple rozwiąże problem "jelly scrolling" – efektu falującego ekranu, który widoczny jest gołym okiem przy korzystaniu z urządzenia w orientacji pionowej. Wynika to z faktu, że projektując iPada mini 6. generacji, Apple zdecydowało się przenieść kontroler odpowiedzialny za wyświetlacz w inne miejsce. Efekt – gdy iPada trzymamy poziomo, ekran przewija się płynnie. Gdy tylko obrócimy urządzenie, chcąc np. przeglądać strony internetowe pionowo, ekran faluje gdy tylko przewijamy treść. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie technologii ProMotion oferującej adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz. Jednak Apple ma zdecydować się na inny zabieg – przywrócenie kontrolera wyświetlacza do poprzedniego ułożenia, co ma sprawić, że falowanie ekranu będzie niemal niedostrzegalne w obu ustawieniach.

Oprócz usprawnionego ekranu iPad mini 7 otrzyma także lepsze podzespoły. Mowa jest m.in. o układzie A17 Bionic, który pojawił się w zeszłorocznych iPhone'ach 15. Lepszy procesor oznacza lepsze osiągi, tym bardziej że w tym modelu pojawić się ma również 6 lub 8 GB pamięci RAM (iPad mini 6. generacji wyposażony jest w 4 GB pamięci RAM). Niewykluczone jest jednak, że Apple zdecyduje się na umieszczenie w mini któregoś z układów z serii M – to najwyższa pora, by firma pożegnała się z układami A Bionic w swoich wszystkich iPadach (w kolejce czeka też podstawowy model tabletu).

Czy iPad mini 6. generacji pojawi się na konferencji organizowanej 9 września? Niewykluczone, jednak bardziej realny scenariusz zakłada, że nowy model zaprezentowany zostanie w październiku. Apple ma szykować przynajmniej jeszcze jedną prezentację w tym roku skupiająca się na komputerach Mac – w szczególności MacBooku Pro z układami M4.